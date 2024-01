Toño Berumen es absuelto de denuncias de violación y abuso sexual, aseguran sus abogados

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Los abogados defensores de Toño Berumen han ratificado que el productor y mánager musical ha sido exonerado de las acusaciones de violación y abuso sexual que pesaban en su contra. Según declaraciones de sus representantes legales, Berumen fue objeto de una campaña difamatoria liderada por un reconocido actor y cantante, conocido por su trabajo en teatro y televisión tanto en México como en Estados Unidos.

En una entrevista concedida al programa Ventaneando, la abogada Mariana Ucha afirmó que en el caso de Mauricio Martínez, se trataba de un delito prescrito, y aunque este no pudo ser corroborado, la carpeta de investigación ya no tenía validez legal debido a la prescripción de los cargos. Además, Ucha desmintió las afirmaciones de Martínez sobre la existencia de diez denuncias en su contra, asegurando que solo había seis, las cuales habían sido archivadas por falta de evidencia para proceder legalmente.

Mauricio Martínez y Toño Berumen

La abogada Ucha reveló que la razón principal por la que Berumen fue absuelto de los cargos fue la falta de evidencia por parte de los denunciantes para respaldar sus acusaciones. Por su parte, el abogado Jorge Ramírez señaló que se trató de una conspiración liderada por varias personas, encabezadas por Mauricio Martínez, para fabricar denuncias falsas contra Berumen.

En relación a una de las denuncias, Ucha detalló que el denunciante desapareció y no dio continuidad a su caso, lo que plantea dudas sobre la veracidad de su testimonio. Ramírez añadió que en otra de las carpetas, el auto de no vinculación a proceso se debió a la presentación de un testigo que mintió durante el proceso judicial.

Finalmente, Ucha destacó que su cliente, Toño Berumen, ha sido declarado inocente y no ha cometido ningún delito. Además, no descartó la posibilidad de tomar acciones legales contra aquellos que intentaron difamar su imagen. "La realidad es que el señor Berumen demostró su inocencia, mientras que sus acusadores no pudieron respaldar sus afirmaciones. En el momento en que Berumen decida tomar medidas legales, lo haremos de acuerdo a lo que sea necesario", concluyó la abogada.

Esta absolución marca un punto de inflexión en el caso de Toño Berumen, quien ha mantenido su inocencia desde el principio y ahora ha sido respaldado por la justicia tras una exhaustiva investigación legal.

Fuente: Tribuna