Un cutis más joven: Descubre si la mascarilla de cáscara de plátano aporta efecto botox

Ciudad de México.- Para cuidar tu piel a diario, es mejor adoptar una rutina de cuidado adaptada a las necesidades de tu piel. Entre piel seca, rojeces que pueden aparecer en las mejillas y alrededor de la nariz, exceso de sebo, pequeños granitos o incluso manchas marrones … Cada piel tiene su problema y por tanto sus productos específicos adecuados. También hay consejos de la abuela que ayudan a mantener nuestra piel sana: té negro para pieles grasas, posos de café como exfoliante o incluso cáscara de plátano para reducir la aparición de arrugas. No todos son igualmente efectivos. En caso de duda, te aconsejamos que consultes con tu dermatólogo.

Últimamente, el truco de la cáscara de plátano se ha vuelto muy popular en las redes sociales por su efecto bótox en la piel. Este es uno de los consejos más populares del momento en la red social TikTok: la cáscara de plátano. Esta tendencia consiste en utilizar las cáscaras de un plátano como mascarilla para el rostro. Los adictos al cuidado de la piel que han probado la experiencia elogian los méritos de esta técnica. Según ellos, la cáscara de plátano actúa como bótox en el rostro.

No obstante, una dermatóloga TikTok no está del todo de acuerdo con esta tendencia de tratamiento facial. Según la especialista en piel, la cáscara de plátano no tiene ningún beneficio sobre la piel. Los movimientos faciales, es decir, las líneas finas y las arrugas, así como la flacidez de la piel en determinadas zonas con el tiempo, son fenómenos inevitables. Por tanto, este consejo no sería tan eficaz como podría creerse en los vídeos que vemos por todas partes en las redes sociales.

Esta mascarilla de cáscara de plátano genera opiniones muy controvertidas. De hecho, otra experta en el tema explica en otro vídeo que este ingrediente contiene tanino, que ayuda a reducir la inflamación, el enrojecimiento y ayuda a cerrar los poros. El plátano es una fruta excelente para temas de belleza belleza. Hay que decir que es rico y generoso. No hay más que ver lo que aporta a tu piel:

Vitamina A: conocida por ser una formidable aliada contra las arrugas, ¡también es estupenda contra el acné! Al favorecer la renovación celular, la vitamina A "repara" la epidermis.

conocida por ser una formidable aliada contra las arrugas, ¡también es estupenda contra el acné! Al favorecer la renovación celular, la vitamina A "repara" la epidermis. Vitaminas del grupo B: contiene antiinflamatorias, antirradicales libres. Perfecto para calmar los granos y prevenir las arrugas.

contiene antiinflamatorias, antirradicales libres. Perfecto para calmar los granos y prevenir las arrugas. Vitamina C: antioxidante natural. Mejora la luminosidad del cutis, afina la textura de la piel, ayuda a cicatrizar.

Fuente: Tribuna Sonora