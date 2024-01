¡Y se marchó! Christian Estrada fracasa y se convierte en el primer eliminado de LCDLF 4

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya arrancó uno de los reality show más populares no solo de México, sino de todo el continente americano: La Casa de los Famosos (LCDLF), el cual celebra su cuarta temporada luego del magno triunfo de la comediante transexual, Wendy Guevara. La noche del pasado lunes 29 de enero, se celebró la primera ceremonia de expulsión, y fue Christian Estrada quien dejó la mansión más popular de la televisión en vivo.

Quizá te preguntarás "¿quién es Christian Estrada?", pues se trata, nada más y nada menos, de un empresario, modelo, y exfutbolista que nació en la Ciudad de México (CDMX), pero vivió gran parte de su vida en Estados Unidos (EU). La realidad, es que el masculino es mayormente conocido en el medio por ser la expareja de Ferka (también exparticipante de LCDLF, pero en la versión mexicana), con quien tiene un pleito legal sobre la manutención de su hijo.

Eliminan a Christian Estrada de LCDLF 4. Foto: Internet

Asimismo, es ex de Alicia Machado. No obstante, sus escándalos amorosos no fueron suficientes para que permaneciera en 'La Casa Más Famosa' de América, pues el lunes 29 de enero lo eliminaron de manera monumental. Cabe señalar que el modelo estuvo nominado junto con Clovis Nienow, Romeh, Alfredo Adame, Thalí. La primera en ser rescatada fue la actriz Thalí, quien volvió a LCDLF con una sonrisa.

Luego siguieron Adame y Romeh; al final, el que se fue de Christian Estrada, quien había empezado un coqueteo con Génesis Aleska dentro del reality. Cuando Clovis retornó a la mansión, no perdió tiempo y le regaló una rosa a la influencer, misma que él mismo hizo con una servilleta. En tanto, los demás participantes despidieron al empresario con gritos como "te amamos Christian", y a tono de broma, unos señalaron: "Clovis te cuida a Aleska".

Es importante mencionar que en redes sociales festejaron la salida de Christian Estrada, ya que su batalla legal con Ferka, de la que habló en el reality ha desatado críticas. En tanto, se le consideraba en "gran desconocido" del reality de Telemundo, por lo que tanto concursantes como fanáticos externaron su deseo de que fuera el primer expulsado de LCDLF. ¿Quién crees que será el siguiente en dejar la mansión?

