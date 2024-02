Claudio Yarto rompe el silencio luego de acusaciones de acoso de Federica Quijano

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Hace unos días, Federica Quijano, conocida por su trayectoria en el grupo Kabah, sorprendió al público al revelar públicamente que en su juventud fue presuntamente acosada por Claudio Yarto, líder del grupo Caló. En una entrevista en el programa Ventaneando, Quijano detalló cómo en sus inicios en el mundo del espectáculo buscó acercarse a personas experimentadas, encontrándose con una experiencia perturbadora.

Según relató Quijano, durante una visita al estudio de Yarto acompañada por otras personas, el cantante hizo comentarios inapropiados al enterarse de que ella era mayor de edad. "A ver, ¿quién de acá es mayor de edad?", habría preguntado Yarto, según recuerda Quijano. Ante la respuesta afirmativa de Quijano, el presunto acosador habría hecho un comentario lascivo, lo que llevó a sus compañeros a detener cualquier colaboración con el líder de Caló.

En respuesta a estas acusaciones, Claudio Yarto negó rotundamente haber tenido un comportamiento inapropiado hacia Federica Quijano. En una entrevista en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Yarto admitió haberse disculpado con Quijano después de que ella mencionara el incidente en televisión. "Te pido una disculpa", habría expresado Yarto a Quijano, aunque señaló que no recibió respuesta. “Cuando en tu programa de televisión dice que yo le había hecho algo muy malo, yo le escribí luego luego, le dije: ‘¿Qué pasó, Federica?’, y nunca me contestó ese Whats. Cuando la veo en vivo, le digo ‘Fede’, le digo de todo corazón que si yo la ofendí en algún momento en aquella ocasión, que no recuerdo y te lo digo sinceramente con el corazón en la mano, le digo: ‘Te pido una disculpa'".

Yarto defendió su conducta al afirmar que siempre ha mantenido distancia de las mujeres que se le acercan, incluso con sus fans, y que es la primera vez que enfrenta este tipo de acusaciones. Insistió en su deseo de saber qué hizo para que Quijano se sintiera acosada, expresando su preocupación por el impacto que sus palabras hayan tenido en ella.

Por su parte, Quijano declaró en una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando que aunque aceptó las disculpas de Yarto, aún no ha olvidado el impacto que tuvo en ella esta experiencia.

El caso ha generado un debate sobre el acoso en la industria del entretenimiento y la importancia de abordar estas situaciones de manera adecuada. Mientras tanto, ambos artistas continúan con sus carreras, aunque este incidente ha dejado una marca en la relación entre ellos.

Fuente: Tribuna