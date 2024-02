Enfermo del corazón y sin poder hablar: Hijo de Talina Fernández alarma por delicada salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pato Levy, hijo de la fallecida Talina Fernández, nuevamente se apoderó de la atención de las redes sociales y prensa debido a que en una reciente entrevista confirmó que sigue lidiando con problemas de salud y financieros, a 7 meses de la inesperada muerte de su famosa madre. El productor apareció muy enfermo y con dificultades para hablar, en la más reciente entrevista que concedió al programa Ventaneando.

Como se sabe, la conocida 'Dama del Buen Decir' falleció el pasado 28 de junio luego de luchar en silencio contra una agresiva leucemia, y solo semanas después de esta lamentable situación, su heredero menor informó que él también estaba enfrentando un severo padecimiento. Este miércoles 31 de enero, Pato reapareció en el programa de Pati Chapoy explicando que sigue batallando para recuperar su salud y obtener algunos ingresos, pues a raíz de la muerte de su famosa madre, se quedó sin trabajo.

El hermano de Coco Levy explicó que enfrenta dolores severos debido a que ha retenido más de 60 litros de agua y sigue con una complicación en el corazón: "El corazón está fallando… es una cosa integral, en donde como falla el corazón, tengo como 60 litros de agua, reteniendo, entonces toda esa agua empuja a todos los órganos, entonces me duele todo", explicó Pato con dificultades para hablar.

Pato también reveló que luego de que la semana pasada tuvo que acudir al hospital por problemas del corazón, tuvo que recurrir a otro nosocomio porque los padecimientos que tiene: "Me tienen que ver los pulmones, me tienen que ver el hígado, me tienen que ver el corazón, entonces pues aquí en cardiología ya no me pueden recibir. He venido cinco días seguidos, no me pueden recibir", añadió.

Afortunadamente para Levy, ya recibe atención en otro lugar; sin embargo, manifestó su descontento debido a la atención que recibió ahí. "Me refirieron a otro hospital de gobierno, que también tengo carnet, gracias a Dios, que es el de nutrición, el Zubirán, y el doctor medio güey ‘¿de verdad te estas muriendo?, entonces pues deberían de tomar las cosas en serio", declaró.

Antes de retirarse del lugar, Patricio aprovechó las cámaras para solicitar ayuda de la gente, por medio de las redes de doña Talina, ya que actualmente esta es su única fuente de ingresos: "Que se metan al canal de mi mamá, Talina Fernández Oficial en YouTube, Talina Fernández Oficial en Facebook, vean los videos, pídanme videos de lo que les interese, porque de eso estamos viviendo", manifestó ante el público de TV Azteca.

Fuente: Tribuna