Ice Spice revela que su álbum debut 'Y2K' llegará este año y adelanta una "colaboración loca"

Estados Unidos.- La joven rapera Ice Spice, nacida en el Bronx el 1 de enero de 2000, está preparando el terreno para un emocionante 2024 con el anuncio de su álbum debut titulado Y2K. La artista, que recientemente lanzó su provocadora canción Think U the Sh*t (Fart), compartió la noticia durante una entrevista en Today con Hoda Kotb y Jenna Bush Hager.

El título del álbum, Y2K, no solo es una referencia al milenio en el que nació Ice Spice, sino que también sirve como un adelanto intrigante de lo que se puede esperar de su música. La rapera, conocida por su estilo audaz y letras directas, ya había insinuado el título en noviembre pasado al compartir en Instagram una foto de un tatuaje en su espalda con el enigmático mensaje "Y2K! ?/?/24".

Durante la entrevista, Ice Spice compartió su entusiasmo, mencionando que el álbum está "casi terminado" y que tiene una "colaboración loca" que se cerró recientemente. Aunque mantuvo en secreto el nombre de su misterioso colaborador, dejó a los fanáticos especulando y emocionados por descubrir quién podría ser parte de este proyecto.

El anuncio de Y2K llega como un rayo de emoción después de que la revista Rolling Stone incluyera el próximo álbum de Ice Spice en su lista de los 10 mejores álbumes de rap esperados en 2024 a principios de este mes. La rapera ha estado construyendo su carrera con colaboraciones notables y éxitos en los últimos años.

En 2023, Ice Spice lanzó Pretty Girl con Rema como parte de su EP sorpresa Like..?. Este proyecto de 15 minutos incluyó pistas como Deli, In Ha Mood y Princess Diana con la participación de Nicki Minaj. Además, se asoció con Minaj para Barbie World de la banda sonora de Barbie y colaboró con Taylor Swift en un poderoso remix de Karma. La cereza del pastel fue su colaboración con PinkPantheress en Boy's a Liar Pt. 2. Estos logros le valieron a Ice Spice el premio al Mejor Artista Nuevo en los MTV VMA Awards 2023.

Sin embargo, el emocionante anuncio del álbum también está envuelto en cierta controversia. Hace dos semanas, Duval D.Chamberz Chamberlain y Kenley 'Kass the Producer' Carmenate acusaron a Ice Spice de infringir los derechos de autor por su canción In Ha Mood. Carmenate afirmó que la rapera y su productor Riot "copiaron" elementos esenciales de la canción sin permiso ni créditos adecuados. Hasta ahora, Ice Spice no ha respondido a estas acusaciones legales.

Con el álbum Y2K en el horizonte y la promesa de una colaboración misteriosa, Ice Spice ha consolidado su posición como una de las artistas más emocionantes y controvertidas del panorama musical actual. Sus fanáticos esperan ansiosos el lanzamiento de su debut, listos para sumergirse en el singular universo musical de esta joven rapera neoyorquina.

Fuente: Tribuna