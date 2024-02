Llanto en Televisa: Actor Rafael del Villar suplica orar por su hijo: "Está muy delicado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el reconocido actor Rafael del Villar, recordado por su participación en diversas novelas de Televisa, se apoderó de la atención de la prensa luego de usar sus redes sociales para informar que uno de sus hijos se debatía entre la vida y la muerte. El villano de Televisa explicó en una publicación que su hijo Rafael estaba muy delicado en el hospital y dejó en shock a todos sus seguidores.

El intérprete de 61 años comenzó su carrera en la empresa de San Ángel desde el año 1982 cuando trabajó en el melodrama Chispita, y luego estuvo en otros como Dos Vidas, Madres Egoístas, María la del Barrio, La Sombra del Otro, Gotita de Amor, Infierno en el paraíso, Corazón Indomable, Mañana es para siempre, La mexicana y el Güero, y el último fue Corazón Guerrero en 2022.

Pero sin duda alguna la telenovela que lo lanzó al estrellato fue Marimar, protagonizada por Thalía, ya que ahí interpretó a un hombre con cara desfigurada que se llamaba 'Esteban'. Del Villar también ha participado en diversos unitarios de Televisa, como La Rosa de Guadalupe. Sobre su vida sentimental, se sabe que Del Villar tuvo tres hijos Rafael, Valeria y Anacleta, y lamentablemente el mayor de ellos ahora se encuentra muy grave.

De acuerdo con una publicación que realizó el mismo Rafael a través de su cuenta oficial de Instagram, su heredero se encuentra internado en una situación bastante complicada, por lo que suplicó a sus admiradores que lo tengan en sus oraciones: "Oraciones infinitas por mi Hijo por favor, está en terapia intensiva muy delicado", escribió y recibió mensajes de famosos como Álex Kaffie, Lilí Brillanti y Verónica del Castillo, por mencionar algunos.

La situación con el joven de 22 años no mejoró y es tan delicada que la tarde de este miércoles el actor volvió a pedir a sus fans que no dejen de hacer oración por él y anunció dos misas para pedir por su salud. "La oración hace milagros, sigue muy delicado mi hijo. Oraciones al mil, gracias por todo". De momento, Rafael del Villar no ha informado explícitamente qué padecimiento aqueja al joven ni tampoco en qué hospital se encuentra siendo atendido.

