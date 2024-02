Paramore hace cover de 'Burning Down The House' en un tributo a Talking Heads

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La banda de rock alternativo Paramore ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una emocionante interpretación del éxito de Talking Heads, Burning Down the House. Este lanzamiento forma parte del próximo álbum tributo titulado Everyone's Getting Involved: A Tribute to Talking Heads' Stop Making Sense, producido por A24.

La portada del sencillo presenta a la carismática líder de Paramore, Hayley Williams, entregando una versión distintiva de la canción que David Byrne, vocalista de Talking Heads, alguna vez describió como "una expresión de liberación, para liberarse de lo que sea que te detuviera". La letra, marcada por aforismos y non sequiturs con una conexión emocional más que lógica, ha dejado una huella indeleble en la historia musical.

La colaboración de Paramore es solo una de las sorpresas preparadas por A24 para Everyone's Getting Involved, un tributo que reúne a un diverso grupo de artistas para honrar el influyente álbum Stop Making Sense de Talking Heads. Además de Paramore, el álbum contará con contribuciones de artistas destacados como Lorde, Miley Cyrus, The National, BADBADNOTGOOD, Blondshell, Chicano Batman Feat. Money Mark, DJ Tunez, El Mató a un Policía Motorizado, Girl in Red, Jean Dawson, Kevin Abstract, The Linda Lindas, Teezo Touchdown, Toro y Moi, y los Cavernícolas.

El año pasado, A24 generó entusiasmo entre los fanáticos de Talking Heads al lanzar una restauración de la icónica película de concierto de 1984 de la banda, Stop Making Sense. Siguiendo este éxito, la compañía cinematográfica anunció la creación de un álbum tributo que presenta a artistas contemporáneos que reinterpretan las canciones del álbum en vivo.

Paramore, que ha demostrado su versatilidad y creatividad a lo largo de los años, compartió un adelanto de su colaboración con A24 y Talking Heads a principios de este mes a través de un intrigante tráiler. El video, dirigido por AJ Gibboney y Zac Farro de Paramore, muestra a Williams recibiendo un paquete por correo que contiene el icónico traje utilizado por Byrne en la portada original del álbum. Este gesto anticipado ha generado aún más entusiasmo entre los fanáticos y ha contribuido a la creciente anticipación del lanzamiento del álbum tributo.

Además del emocionante proyecto de tributo, Hayley Williams de Paramore confirmó recientemente en una entrevista con Apple Music que está trabajando en nueva música junto a SZA. Williams expresó su admiración por la versatilidad vocal de SZA y su habilidad para explorar el género alternativo, sugiriendo que están explorando territorios sonoros frescos y alternativos.

Paramore, con su energía vibrante y su capacidad para reinventarse, continúa siendo una fuerza influyente en la escena musical actual. Su participación en Everyone's Getting Involved: A Tribute to Talking Heads' Stop Making Sense promete ser un destacado homenaje a la innovación musical y a Talking Heads, una banda que dejó una marca indeleble en la historia del rock.

Fuente: Tribuna