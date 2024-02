¿Sale del clóset? Bárbara de Regil habla tras besarse con mujeres: "Lo disfruté muchísimo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial y famosa actriz Bárbara de Regil nuevamente se apoderó de la atención de todos los usuarios de redes sociales y medios de comunicación debido a sus controversiales declaraciones. Y es que como se sabe, la también chica fitness siempre está causando polémica con sus entrevistas y en su más reciente encuentro con la prensa no fue la excepción.

La noche del martes 30 de enero, la madre de Mar de Regil se reunió con la prensa para promocionar Lalola, serie de ViX+ en donde encarna a un mujeriego que se convierte en mujer por un hechizo. La actriz de 36 años se mostró encantada de presentar este trabajo de la pantalla chica, aunque manifestó que se encuentra a la expectativa de los comentarios que surgirán en redes sociales por su labor.

Un proyecto donde perdí el glamour, absolutamente todo, la verdad me da miedo que lo vean, que agarren screenshot, que me hagan memes, los van a hacer, yo lo sé, no me importa, es trabajo", expresó de Regil.

Asimismo, Bárbara narró algunas de las escenas que considera van a provocar impacto entre los internautas y dijo sentirse apenada por lo que se verá en la pantalla: "Hago pipi parada y después me sacudo, ¿tú dirás?... tengo encuentros cercanos con mujeres, porque soy hombre y es lo que me gusta, eructo pues porque soy hombre y se me sale, se le olvida que tiene bubis, se rasca un pezón de la nada porque le dio comezón, pero se le olvida que en las mujeres eso no está bien", detalló.

Es una serie muy divertida, pero que también tiene un mensaje bien bonito sobre cómo ven a las mujeres y a los hombres haciendo las mismas cosas", añadió.

Al ser cuestionada por sus escenas cariñosas con actrices, Bárbara admitió que no se sintió extraña besando a otras mujeres y por el contrario, disfrutó las grabaciones: "Me besé con dos mujeres, con amigas, porque aparte una era muy amiga mía, lo disfruté muchísimo, de hecho, más que con un hombre, me sentí muy tranquila, no sé… digo con hombres también, con (Alejandro) Nones que es mi amigo, pero me sentí muy bien".

Incluso, la esposa del abogado Fernando Schoenwald dijo que tendrá momentos muy íntimos en la trama: "Tuve escenas candentes que también disfruté mucho, pero eso nunca lo había hecho, y es pensar, darle vida a un personaje que es hombre, entonces realmente es meterme en la cabeza que no soy mujer, que soy un hombre y que mi cuerpo no es mío". Finalmente, aseguró que no hay diferencia entre besar a un hombre o a una mujer.

Depende qué hombre… la verdad… la verdad que no hay, somos seres humanos todos, y la boca es al misma, no te puedo decir quién mejor, porque me ha tocado Nones, Diego Amozurrutia, y los dos son unos caballeros, y me tocaron dos mujeres y las dos hermosas, o sea, somos humanos".

