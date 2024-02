Selma Blair da detalles de su lucha con estas enfermedades: "Me duele todo el tiempo"

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La reconocida actriz Selma Blair ha compartido abiertamente su batalla contra la esclerosis múltiple y el síndrome de Ehlers-Danlos, brindando a sus seguidores una actualización sincera sobre su salud en medio de sus desafíos continuos.

En una charla franca en su cuenta de Instagram esta semana, Blair, de 51 años, reveló que sufre un dolor constante como resultado de estas condiciones médicas. A pesar de enfrentar este dolor, Blair se esfuerza por mantener una actitud positiva y compartir su experiencia con aquellos que también pueden estar lidiando con el dolor crónico.

Selma Blair

La esclerosis múltiple es una enfermedad incurable que afecta el sistema nervioso, causando daño a los nervios del cerebro y la médula espinal. Por otro lado, el síndrome de Ehlers-Danlos es el nombre de un grupo de afecciones hereditarias raras que afectan el tejido conectivo del cuerpo.

Blair compartió: "Me duele todo el tiempo. Lo digo por ustedes que también duelen. Como, lo entiendo. Y para todos los que envejecemos, duele". A pesar de enfrentar estos desafíos, Blair continúa enfrentando la situación con valentía y gratitud, reconociendo que aunque la enfermedad puede ser un fastidio, sigue siendo agradecida por estar bien en general.

La actriz, conocida por su papel en películas como Cruel Intentions y Legally Blonde, fue diagnosticada oficialmente con esclerosis múltiple en 2018. Desde entonces, ha sido una voz valiente en la comunidad, compartiendo abiertamente su experiencia y abogando por una mayor conciencia sobre estas condiciones médicas.

En sus memorias Mean Baby: A Memoir of Growing Up, publicadas el año pasado, Blair habló sobre su vida con esclerosis múltiple y cómo ha asumido el papel de portavoz de quienes viven con la enfermedad. A través de su historia personal, Blair espera desterrar la vergüenza asociada con las enfermedades crónicas y alentar a otros a hablar sobre sus propias experiencias.

La valentía y la honestidad de Selma Blair al compartir su lucha con la esclerosis múltiple y el síndrome de Ehlers-Danlos sirven como inspiración para muchos, demostrando que incluso en medio de los desafíos más difíciles, la fortaleza y la esperanza pueden prevalecer.

