Traición en Televisa: Poncho de Nigris hunde a Sergio Mayer tras drama con Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se ha desatado una muy polémica traición dentro de los foros de Televisa, debido a que recientemente el famoso actor y también youtuber regiomontano, Poncho de Nigris, no se tentó el corazón al momento de hundir con sus declaraciones al polémico actor y exfuncionario público, Sergio Mayer, después de que iniciara su fuerte drama con la reconocida influencer de redes sociales, Wendy Guevara.

Como se sabe, Mayer hace unas semanas que se encuentra en una serie de dimes y diretes contra Guevara, la cual confirmó que ella lo rechazó como representante al ver sus extrañas actitudes, a lo que el actor de novelas como La Fea Más Bella en su defensa 'embarró' a Poncho señalando que él no era de fiar: "Él, ya es una persona un poco más grandeza, es otra generación, esto porque, no sé si le calentaron la cabeza o qué, yo lo dije como un consejo de amigos de que 'No le firmen a nadie'".

Y ahora, ante estas declaraciones, Poncho decidió salir a defenderse y aclarar las cosas, revelando el por qué tacha a Mayer de traidor: "Me quiso exponer, diciendo que lo había traicionado hace 20 años, por Solo Para Mujeres, me quiso empinar y yo, eso lo considero como un acto de traición, simplemente no me gustaría tener nada que cuestiones de dinero, con el dinero siento que ahorita, no tiene la capacidad de manejar montos grandes".

Pero eso no fue todo, debido a que el exintegrante de La Casa de los Famosos México señaló de manera contundente que Sergio está desempleado y no está recibiendo ningún tipo de ingreso: "Yo no sé a qué se dedica Sergio, yo no sé de dónde saca los ingresos, creo que de las batallas de TikTok, o sea no sé de dónde esté sacando un ingreso para su casa, a lo mejor por eso abrió lo de OnlyFans".

Finalmente, al hablar sobre la cuenta que se hizo en la plataforma exclusiva para adultos, el exparticipante de MasterChef Celebrity se burló del físico de su colega, mencionando que aunque tiene buen cuerpo está muy chaparro, incluso se aventuró a adivinarla estatura de este, llamándolo "enanito": "Siempre tuvo un buen físico, pero es chaparro, está muy chiquito, cuando mides 1.65, pues físicamente si está ma… o no, ya vez los enanitos toreros están ma…".

Fuente: Tribuna del Yaqui