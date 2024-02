Ya no 'Sale el Sol' para Hany Portocarrero; productor la despediría por terrible motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A poco menos de un año de estar al aire en vivo de Sale el Sol, la reconocida modelo y presentadora de TV, Hany Portocarrero, al parecer habría sido despedida de manera inesperada por el actual productor del programa antes mencionado, Adrián Patiño, tras lo que se ha revelado que detrás de esto hay un muy terrible motivo y es más que probable que no regrese a la emisión.

Como se sabe, en el mes de noviembre del 2022 se presentaron a tres nuevos presentadores, tras la salida del reconocido actor, Juan Soler, y de Mónica Noguera, los cuales decidieron renunciar a causa de que tenían sus propios proyectos que le impedían el mantenerse dentro de la emisión matutina, entre los cuales estaba Hany, quién es una de las que aparece en pantalla para dar comienzo y en sus dinámicas.

Pero ahora, según informes del reconocido presentador y excolumnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, acaba de afirmar que esto sucedió el pasado martes 30 de enero cuando el productor citó Portocarrero para decirle que ya no formaría parte del equipo de los presentadores: "Ni se lo esperaba, pero a la conductora de Sale el Sol, esta mañana le dieron las gracias, sí, sorpresivamente al final le dijeron: 'Hasta aquí llegaste mi amor'".

Hany Portocarrero. Internet

Ante este hecho, el expresentador del programa matutino de Imagen TV, en su canal de YouTube fue contundente al asegurar que los motivos de Patiño, que anteriormente tuvo las riendas de Venga la Alegría, eran más que suficientes, señalando que: "Su despido se debe a los bajísimos rating de ya no Sale el Sol, y a que el respetable no hicieron química con ella. Me refiero a Hany Portocarrero".

Finalmente, Kaffie no se guardó nada y dio una fuerte crítica contra la modelo: "Su desempeño en Sale el Sol fue más lastimoso que plausible y es que ni ella, ni sus compañeros, Rafael Oropeza y Gabriela Díaz Infante, han podido conquistar al publico de Sale el Sol", afirmando que: "El despido de Hany Portocarrero es una uestra clara de que el matutino de Imagen Televisión se está cayendo a pedazos".

Fuente: Tribuna del Yaqui