Adiós Britney Spears: La cantante afirma que "nunca" volverá a la música tras crisis mental

Estados Unidos.- Tal parece que los millones de fans de Britney Spears deberán de decirle adiós a la reconocida estrella mejor conocida como la 'Princesa del Pop', debido a que hace poco la talentosa cantante que se hizo famosa por temas como Criminal, recientemente empleó sus redes sociales para afirmar que "nunca" volverá a la música y se enfocara en cosas mejores, después de haberse retiro por una crisis mental.

Como se sabe, Spears por muchos años estuvo bajo la tutela de su padre, James Spears, como si fuera una menor de edad después de haber sufrido una crisis mental, sin embargo, tras varios años luchando por su libertad, la cantante en noviembre del 2021 logró su cometido y festejó que era libre de la toma de sus propias decisiones casándose con el modelo Sam Asghari, siendo esta la puerta para que muchos comenzaran a especular que lanzaría nueva música, después de cinco años de su último lanzamiento, el disco titulado Glory.

Y aunque en ese momento la polémica cantante no dijo nada, recientemente ha decidido romper el silencia, pues hace un par de días que comenzó a decirse que trabajaría al lado de Charlie XCX en lo que sería su próximo álbum, a lo que Spears simplemente mencionó que son "noticia basura" y que: "Siguen diciendo que recurriré a gente al azar para hacer un nuevo álbum… ¡Nunca volveré a la industria de la música!".

Ante este hecho, mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, además de dejar en claro que es agente libre, se siente más que realizada en su faceta como escritora, pero no en referencia a su libro, The Woman In Me, sino como compositora, señalando que: "Hay muchas cosas que no saben sobre mí. ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años, soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!".

Finalmente, la creadora de temas como Toxic dejó en claro que podría seguir escribiendo temas y dándoselos a otros famoso artistas manteniendo su nombre en la oscuridad para que nadie sepa, además de mostrar su molestia por los rumores de su libro antes mencionado: "La gente también dice que mi libro fue publicado ilegalmente y sin mi aprobación, y eso esta lejos de la verdad. ¿Has leído las noticias estos días? ¡Estoy tan amada y bendecida!".

