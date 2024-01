Conductora de 'Hoy' le dice sus verdades a Anette Cuburu tras insultar a Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el nombre de Anette Cuburu ha estado por todas las redes sociales y medios de comunicación debido a que se volvió a lanzar en contra de Andrea Legarreta, a quien incluso tachó de "estúpida" e infiel. Luego de que los fuertes y escandalosos comentarios se hicieran virales, ahora una famosa conductora del programa Hoy le dijo sus verdades a Cuburu.

Se trata de Maryfer Centeno, la grafóloga y experta en lenguaje corporal que lleva años formando parte del matutino de Las Estrellas con su propia sección 'La Lupa' donde analiza a integrantes del medio artístico y también participando en ¿De qué me hablas?. Asimismo, tiene su canal de YouTube donde se dedica a emitir análisis y opiniones acerca de declaraciones o actitudes de famosos y en esta ocasión le tocó a Anette.

Maryfer Centeno forma parte de 'Hoy'

Hace algunas horas, Centeno decidió hablar de la entrevista que 'La Cuburu' dio a Ana María Alvarado, donde dejaba claro que no soporta ni un poco a Andy ni tampoco a la productora Carmen Armendáriz, a quienes tachó de ser unas pésimas personas: "Una productora de quinta... (Andrea) es una persona tan insignificante en mi vida. Imagínate ser tan estúpida para hablar de la mamá de los hijos de tu jefe, hay que tener poco cerebro", dijo la exactriz de Televisa hace algunas horas.

Maryfer compartió en su canal de YouTube un video en el que expone que Anette está "enojadísima" mientras habla sobre la aún esposa de Erik Rubín: "¿Qué es lo que pienso del lenguaje corporal de Anette Cuburu? Que está enojadísima, el 35 por ciento de la comunicación está en el tono de voz, la carga emocional de enojo es muy evidente". Incluso, la experta perito mencionó que las declaraciones que hizo la cachanilla contra Andy son violencia de género.

Hasta la sonrisa es de coraje, parece que está reclamando de lo enojada que está".

Y añadió que es contradictorio que Anette trabaje en un matutino familiar, Hoy Día de Telemundo, y use esas palabras para expresarse de otra mujer: "Viendo lo que dijo y el tono de voz en que lo dijo, vale la pena reflexionar... cuando dice 'se merecen lo peor', yo sentí que estaba hablando Alfredo Adame, me sorprende muchísimo porque es una conductora de un programa familiar que parte de lo que hace es reforzar los valores familiares, que llama 'estúpida' y esto llegar a ser violento".

Asimismo, la grafóloga señaló que Anette estaría enojada porque su programa de entrevistas Anetteando no estaría funcionando tanto como ella asegura: "No se ve contenta, queda claro que algo tiene muy enojada a Anette Cuburu". Y añadió que es contradictorio lo que Cuburu dice y lo que proyecta: "Para que no disfrute que le está yendo bien en redes sociales, se escucha una mujer triste, una mujer enojada, yo creo que no debería estarse desgastando".

Fuente: Tribuna