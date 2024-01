Filtran confesión de Taylor Swift que predeciría su romance con Travis Kelce en el 2009

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Todo parece indicar que no solo Mhoni Vidente ve el futuro en el amor, pues para algunos fans, la reconocida y querida cantante estadounidense, Taylor Swift, también lo vería después de haber filtrado una confesión sobre su hombre ideal realizada en el 2009, señalando que con esto habría predicho su romance con el guapo y famoso jugador de futbol americano, Travis Kelce.

Como se sabe, Swift en el mes de septiembre del año 2023 confirmó que tiene una relación con la mencionada estrella de la NFL, causando un gran furor entre sus fans, pues ella no ha parado de asistir a los partidos de los Chiefs de Kansas City para mostrarle todo su apoyo, mientras que este fue a uno de sus conciertos y tendría varios meses reservados para seguirla por su gira a lo largo del país europeo.

Pero, todo parece indicar que su flechazo no se habría dado en el pasado 2023, sino que sucedió en el 2009, o al menos eso sacaran varios fans de la creadora de temas como Lover, debido a que recientemente revivieron una entrevista que brindó Taylor a la revista Glamour, en la que habló como debe de ser su hombre ideal, y según lo descrito por la joven, el perfil es exactamente en el que describirían a Kelce.

Esto debido a que la intérprete de Mine señaló que desea un hombre con "confianza", destacando que: "No me gustaría estar con un presa fácil que me dejaría hacer todos los planes y tener todo el control. Es muy natural para mí entrar en modo de planificación, pero prefiero estar con alguien que tenga su propia voz, pasión y ambición", además de agregar que: "Me gustaría estar en una relación a larga distancia en la que estaría volando para verlo y llevándolo a lugares para verme. Parece que implicaría más programación, y ya me ocupo de mucha programación en mi vida".

Ante esto, varios de los fans de la intérprete de temas como You BelongTo Me, han afirmado que sin duda ese hombre ideal lo encontró en el ala cerrada mencionando que es muy seguro de sí mismo y lo demuestra por la forma en la que habla de ella y su relación y como afronta la intensa cobertura mediática, además de que le gusta planear y no solo ceder el control, ante los rumores de que ya tiene reservado hoteles de lujo y restaurantes elegantes en Francia e Italia en las fechas de los conciertos del Eras Tour, cerrando con que han estado viajando de Missouri, donde reside él, a Nueva York, donde vive ella, para verse.

