Galilea Montijo busca convertirse en madre por segunda ocasión a sus 50 años

Ciudad de México.- La querida conductora de Televisa, Galilea Montijo dejó en shock a sus miles de seguidores tras hacer una fuerte revelación que sin duda daría un giro importante en su vida, pues en una dinámica dentro del matutino Hoy reveló los deseos que tiene para este 2024, donde a través de recortes ilustró aquello que desea que llegue a su vida.

Entre lo que destacó la famosa tapatía, fue dinero, amor y abundancia, pero lo que llamó la atención fue que colocó la imagen de un bebé: "A ver, puse una niña, quiero una niña, aunque yo no pueda, mi cuerpo no puede, pero uno nunca sabe", palabras que levantaron sospechas de que busca convertirse en madre por segunda ocasión a sus 50 años.

Dicha noticia fue confirmada por la propia Galilea, quien en su visita al programa de Netas Divinas indicó que es un sueño que ha tenido desde hace un tiempo, pero no se dio mientras estuvo con su ex Fernando Reina, así que no piensa dejar pasar más tiempo para que esto se concrete y se encuentra buscando opciones para darle un hermanito al pequeño Mateo, aunque esta vez desea que sea una pequeñita.

Me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, pero estoy buscando una opción, porque no me quiero quedar con las ganas de una niña", reveló con gran emoción.

Galilea indicó que está contemplando la posibilidad de adoptar, o bien, rentar un vientre para lograrlo, pero se desconoce si pretende que el padre de esta hija sea su actual pareja, el modelo Isaac Moreno, con quien se ha dejado ver sumamente enamorada y en redes sociales presume lo bien que la pasan juntos, pese a las críticas que han recibido por su diferencia de edad.

No obstante esta noticia dividió opiniones, pues mientras algunos se emocionaron que la conductora vuelva a convertirse en madre, algunos creen que no debería hacerlo ya que cuestionan que haya dejado a su hijo a cargo de su ex, por lo que consideran que es meramente un capricho lo que tiene y que debería pensar muy bien si va a estar dispuesta a darle todas las atenciones a ese bebé.

Cabe mencionar que de cumplirse este deseo, Galilea Montijo no sería la primera celebridad que adopta o que crece su familia a través de vientres de alquiler, dado que esta opción es cada vez más común entre los famosos, Sarah Jessica Parker, Priyanka Chopra, Ricky Martin, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, son algunos de los que lo han hecho.

