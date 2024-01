Glynis Johns, encantadora actriz británica de 'Mary Poppins', muere a los 100 años

Comparta este artículo

West Hollywood, Estados Unidos. - Glynis Johns, la optimista y multifacética actriz británica, conocida por su papel como Winifred Banks en Mary Poppins, falleció a la edad de 100 años en West Hollywood el jueves pasado, según confirmó su manager, Mitch Clem. La artista, reconocida por su encanto británico y versatilidad en diversas disciplinas artísticas, dejó un legado que abarca desde el cine hasta el teatro.

Johns, nacida el 5 de octubre de 1923 en Pretoria, Sudáfrica, destacó temprano en su carrera con una nominación al Oscar por su papel en The Sundowners (1960). Su versatilidad la llevó a interpretar roles destacados en Hollywood, incluyendo su participación en La espada y la rosa y Rob Roy: The Highland Rogue, ambas películas de Disney lanzadas en 1953.

Walt Disney quedó impresionado por la presencia vibrante de Johns y la seleccionó para interpretar a la madre feminista en Mary Poppins (1964), donde entregó una memorable interpretación de la canción Sister Suffragette. También se destacó en Broadway, ganando un premio Tony por su actuación y la oportunidad única de cantar "Send in the Clowns", una canción escrita especialmente para ella por Stephen Sondheim en A Little Night Music (1973).

A lo largo de su carrera, Johns participó en una amplia gama de proyectos, desde comedias ligeras como Miranda (1948) hasta papeles más desafiantes en películas como The Chapman Report (1962). Su legado se extiende a la televisión, donde protagonizó su propia comedia de situación, Glynis, y apareció en Batman como Lady Penelope Peasoup.

Con una vida rica en logros, incluyendo más de dos docenas de medallas de oro en concursos de baile y una destacada carrera en el teatro, Glynis Johns permanecerá en la memoria como una figura emblemática y versátil de la industria del entretenimiento. No deja sobrevivientes, y su fallecimiento deja un vacío en el mundo del cine y el teatro.

Fuente: Tribuna