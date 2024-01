La banda Rage Against the Machine anuncia su retiro de los escenarios ¿Ahora si es definitivo?

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La noticia ha caído como un martillazo para los fanáticos de Rage Against the Machine. Brad Wilk, el baterista de la banda, anunció a través de su cuenta de Instagram que la gira que iniciaron en 2022, suspendida debido a una lesión de Zack de la Rocha, no será retomada. En otras palabras, Rage Against the Machine no volverá a tocar en vivo.

Quiero hacer saber que RATM (Tim, Zack, Tom y yo) no volverá a hacer giras ni tocar en vivo de nuevo. Lo siento por aquellos que esperaban lo contrario

Fue lo que expresó Wilk en su mensaje, agregando un toque de pesar al señalar que él estaba dispuesto a continuar y que deseaba que así fuera.

Este anuncio marca un inesperado punto final para una banda icónica que ha influido profundamente en la escena musical y en la expresión artística y política desde su formación en 1991. Rage Against the Machine se caracterizó por su fusión de rock, rap y letras con mensaje social, convirtiéndose en una de las voces más potentes y reconocibles en el panorama musical.

El regreso de la banda en 2022 había generado una gran expectación entre los fanáticos, especialmente después de una larga pausa de 11 años desde su última actuación. Sin embargo, la alegría fue efímera. Pocos días después del inicio de la gira, Zack de la Rocha sufrió una fractura en el pie durante un concierto, lo que llevó a la cancelación del resto del tour.

Rage Against the Machine, conocidos por su activismo y su postura política, también tuvieron que posponer su gira prevista para 2020 debido a la pandemia. Finalmente, en 2022, lograron ofrecer algunos shows antes de la suspensión provocada por la lesión de De la Rocha.

La historia de la banda ha estado marcada por separaciones y reuniones intermitentes. Después de su separación inicial en 1999, se reunieron en 2007 para presentaciones esporádicas, para luego decir adiós nuevamente en 2011. El verdadero regreso llegó en 2019, y la gira programada para 2022 fue la oportunidad de revivir la energía única de Rage Against the Machine.

La noticia ha dejado a los fanáticos con un sabor agridulce, ya que la esperanza de más actuaciones en vivo se desvanece. La influencia duradera de la banda, tanto en la música como en la cultura, seguirá resonando, pero los escenarios ya no vibrarán con la potencia de sus actuaciones en directo. Es el fin de una era para Rage Against the Machine.

