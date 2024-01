León Larregui denuncia agresión y discriminación en un antro de París

Comparta este artículo

París, Francia. - Este jueves, el reconocido vocalista del grupo Zoé, León Larregui, sorprendió a sus seguidores al publicar mensajes perturbadores en su cuenta de Twitter, denunciando haber sido víctima de golpes y humillación en un conocido antro de la ciudad de París. Larregui solicitó ayuda legal a través de la red social, generando preocupación entre sus fanáticos.

En uno de los tuits, el músico escribió: "¿Alguien que me ayude legalmente? Me acaban de golpear afuera de un antro". Sin embargo, no fue el único mensaje que encendió las alarmas, ya que también compartió otros con redacción confusa: "Banda mafia Paris me acaban de madrer unos ptos. Rue Mabillon et rue Abillon", señaló.

El cantante reveló que, además de la agresión física, sufrió discriminación y humillación. Expresó su sorpresa por la falta de apoyo, preguntando: "No hay mexican mafia en Paris? Osea no hay estoy solo con esta discriminación? Ya me golpearon y me humillaron". Algunos internautas especularon sobre el estado de ebriedad de Larregui, interpretando sus mensajes.

Luego de volverse tendencia en redes sociales, el artista eliminó todas las publicaciones relacionadas con la supuesta agresión en París. Hasta el momento, ni León Larregui ni su equipo han proporcionado actualizaciones sobre el incidente, y los detalles de la situación permanecen desconocidos.

Reacciones en Redes Sociales: Agresión a León Larregui provoca memes y comentarios variados

Mientras algunos seguidores expresaron preocupación por la situación del vocalista, otros aprovecharon para crear memes y abordar el tema con humor. Algunos recordaron un altercado anterior protagonizado por Larregui con la policía en la Ciudad de México, tras ser detenido en estado de ebriedad.

Y así inicia la II Guerra de los Pasteles porque golpearon a León Larregui unos franceses", "Me saca un buen de onda León Larregui", y "León Larregui vino a Twitter, hizo su des... y se fue, storitaim por favor", fueron algunos de los comentarios publicados en respuesta a la situación.

No es la primera vez que el cantante genera controversia en redes sociales. Anteriormente, sus publicaciones han alcanzado los primeros lugares de las tendencias, provocando debates en torno a su nombre. Recientemente, fue acusado de hacer playback durante una presentación en el Corona Capital, a lo que respondió de manera incendiaria, desestimando las acusaciones.

