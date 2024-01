¡No hay boda! Gabriel Soto confirma que no llega al altar con Irina Baeva por ¿su ruptura?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de melodramas y reconocido deportista, Gabriel Soto, recientemente dejó a más de uno sorprendido a declarar que no habrá boda con su pareja, la famosa y muy polémica actriz de melodramas, Irina Baeva, y en su entrevista con Venga la Alegría no tuvo reparo alguno en mencionar que no llega al altar con la rusa por una muy importante razón, ¿acaso han tenido una ruptura amorosa?

Como se sabe, el reconocido galán de melodramas como Papá Soltero, en año del 2021 hizo oficial que se había comprometido con la actriz de origen ruso, después de haber llevado una relación desde hacía poco más de tres años de una relación sentimental, afirmando que estaban sumamente emocionados y enamorados, por lo que este paso era uno para el que estaban listos sin lugar a dudas.

Pero, cuando estuvieron a pocos meses de dar el sí acepto frente a familiares y amigos, los actores de Vino el Amor cancelaron su boda, que ya había sido aplazada por el Covid-19, alegando que no podían realizarla dado la guerra que se desató entre Rusia y Ucrania, señalando que no quieren hacer nada hasta que los padres de Baeva puedan venir hacía México, lo cual han señalado que aún es imposible.

Gabriel e Irina. Internet

Y ahora, después de que reporteros de TV Azteca interceptaran a Soto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este una vez más dejó en claro que este 2024 no va a casarse con la rusa, señalando que: "La verdad no queremos hacer una boda, si no está su familia y sigue el tema del conflicto en Rusia, ya veremos este año cómo se desarrolla y cómo va, esperemos que las cosas vayan mejor, ahora Irina tiene mucho trabajo y también por eso complicado", negando que estén peleados, sino que esperan el mejor momento y tendrán paciencia.

De igual forma, cuando se le cuestionó su secreto para llevar casi seis años juntos y seguir así de enamorados, el actor de Mi Camino Es Amarte, confesó: "Pues todo es un equilibrio en la vida, yo creo que no todo es tiempo de cantidad, sino de calidad y saber administrarte en ese sentido. Obviamente, son muchas responsabilidades y las cosas que tenemos que hacer, pero es simplemente tener tiempo de calidad a cada una de las cosas que uno le da valor, como el ejercicio, el amor, la familia".

