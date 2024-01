"Quiero volver a ver a mi papito": Niña pide a los Reyes Magos saber de su padre desaparecido

Veracruz.- La llegada de los Reyes Magos llena de ilusión a muchos niños. En estas fechas, las posibilidades de que sus deseos se cumplan se multiplican y algunos pequeños dejan ver lo que realmente anhela su corazón. Algunos piden juguetes, otros más ropa o aparatos electrónicos, pero hay pequeños a los que no les interesa lo material y buscan otras cosas. Este es el caso de una menor que conmovió a varios con lo que escribió en su carta para los reyes.

La niña vive en Veracruz y al estar tan próxima la visita de estos seres fantásticos, se dispuso a plasmar en un pedazo de papel su deseo más profundo. Su madre, herida por lo que su hija había escrito en la hoja, decidió tomarle una fotografía y publicarla en redes sociales. Tomó poco tiempo para que la misiva se volviera viral. Y es que lo que ella espera con ansias volver a ver su padre y a sus tíos, quienes desaparecieron hace casi un mes. En su carta se puede leer cómo le pide a los Reyes Magos que convierta en buenas personas a quienes tienen capturado a su papá para que él pueda regresar a su hogar.

Brenda Santos, mamá de la menor, compartió en Facebook: "Este mensaje va dirigido a las personas que tienen a mi esposo: Por favor, tengan piedad. Ya son 23 días sin saber de él". Aunque estas fechas festivas fueron, para muchos, una oportunidad de convivir en familia, rodeados de alegría y amor, para Brenda Santos y su hija ha sido una temporada de angustia, dolor e incertidumbre al no tener conocimiento del paradero de sus seres queridos.

Hoy yo no tengo nada que festejar por qué me falta mi esposo y a mis niños les falta su papá. Me duele en el alma leer lo que mi niña le pide a los Reyes Magos. ¿Por qué tanta maldad en el mundo?", se lee en el post en Facebook.