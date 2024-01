Tras 30 años, actriz de Televisa llega a 'VLA' con terrible confesión; la drogaron en bar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 30 años al aire formando parte de importantes proyectos, la famosa actriz de Televisa y querida comediante, Liliana Arriaga, recientemente se presentó ante las cámaras de Venga la Alegría con una entrevista en exclusiva desde su fiesta de cumpleaños, donde hizo la terrible confesión del pánico que sintió cuando lamentablemente la drogaron en un bar al presentar uno de sus shows de comedia.

Como se sabe, Liliana, que es mayormente conocida como 'La Chupitos', debutó de la mano de la empresa San Ángel en el programa el programa de comedia La Casa de la Risa, participando en sus sketch, sin embargo, en el 2021 firmó contrato con el entonces director de contenido del Ajusco, Alberto Ciurana, para formar parte de varios de los programas de dicha emisión, como Todos Quieren Fama y principalmente dentro de Venga la Alegría.

Pero, su tiempo en dicha televisora duró solo unos meses, ya que en junio del mismo año se integró al programa Hoy para formar parte de Las Estrellas Bailan en Hoy, lo que abrió la puerta para que fuera invitada especial de forma recurrente a lo largo de varios años. Y ahora, este jueves 4 de enero del 2024, la reconocida actriz regresó al matutino que es actualmente producido por Maru Silva, para hablar de la vez que la drogaron en un bar.

Liliana Arriaga como La Chupitos. Internet

Como se recordará, 'La Chupitos', hace un mes que mencionó que el momento más aterrador de su carrera fue cuando al dar un show de comedia en un bar la drogaron, mencionando: "Tras aceptar dos tragos ofrecidos por algunas personas durante el show, perdió la capacidad de comunicarse. No pasó a mayores, nos llevaron al hotel, pero sí nos preocupamos. Es muy peligroso el aceptar tragos. Ha sido la experiencia más fea que me ha pasado. Solo me acuerdo de que me tomé dos y ya".

Y ahora, después de que el matutino enviara a uno de su reporteros a su fiesta de 52 años, la actriz y comediante recordó ese momento, afirmando que ella solo recuerda que por fortuna iba con un equipo de trabajo que impidió que le pasara algo más y la llevó a su hotel, dejando que el efecto se le pasara ahí. Ante esto, Liliana expresó que su consejo para los jóvenes es que tengan mucho cuidado con lo que aceptan y expresó su agradecimiento a que no pasó nada.

Liliana habla de la vez que la drogaron. Twitter @VengaLaAlegria

Fuente: Tribuna del Yaqui