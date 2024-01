Tras acusaciones de fraude a RBD, Maite Perroni confirma su despido de Guillermo Rosas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se acusara de fraude dentro de la gira del reencuentro de RBD, al reconocido manager y empresario, Guillermo Rosas, ahora la famosa actriz de melodramas y querida cantante, Maite Perroni, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación a los cuales confirmó el despido de este, aclarando varios rumores que surgieron sobre estos malos manejos económicos.

Como se sabe, en agosto de este 2023 dio inicio oficial la gira Soy Rebelde Tour, que brindó 52 conciertos en cuatro meses a lo largo de Brasil, Colombia, Estados Unidos y México, la cual terminó con la polémica de Rosas, pues se afirmó que fue despedido por malos manejos de dinero al interior de la gira, lo que la actriz acaba de confirmar: "Iniciamos un ciclo con él, estuvimos compartiendo con él el inicio de todo este tour, algunos conciertos y después seguimos adelante nosotros".

Fue durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al lado de su esposo, Andrés Tovar, que confirmó la decisión de sacarlo del proyecto, pero cuando se le dijo si fue por vender boletos VIP a un costo más elevado con la promesa de obtener beneficios especiales, esta declaró: "En este momento la verdad es que no podemos dar ese tipo de declaración que haga un señalamiento así. Solamente estamos anunciando el cierre administrativo del tour y más adelante podremos tener más claridad de las cosas. (Guillermo Rosas) ya no es parte del equipo".

De igual forma negó que fuera mánager personal de Anahí y de Christian Chávez: "Tengo entendido que no era mánager de nadie. Yo personalmente no había tenido ninguna relación profesional con él, solamente 20 años atrás cuando él fue parte del equipo de empresarios que llevó el tour de RBD hace 20 años. Y ahora era la primera vez que yo trabaja con él de esta manera, somos una sociedad y de esa forma era como nos estábamos relacionando".

Tras esto aclaró que no van a elegir a una nueva persona para tomar ese puesto: "Nadie se quedó en lugar de Rosas, en realidad éramos una sociedad, solamente la sociedad se modificó, en vez de seis, seguimos siendo cinco", sobre las preferencias hacía Anahí, como que le ofreció más dinero, Perroni expresó: "No, yo creo que esa es la percepción de otras personas y no es importante", agregando con que no puede hablar de una demanda actualmente.

Finalmente, sobre el rumor de que Rosas le quedó a deber el sueldo a varios vestuaristas, la intérprete de Ser o Parecer volvió a negar los rumores: "Eso no es así, hay muchas cosas que se dicen, pero no son ciertas. Nosotros no tenemos ningún reparo, por supuesto que no, en liquidar todo lo que representa el trabajo de cada una de las personas que forman parte de este tour y es lo que hemos hecho".

