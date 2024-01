Tras hospitalización de Silvia Pinal, Mayela Laguna da triste noticia de Apolo en 'SES'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida exintegrante de la Dinastía Pinal, Mayela Laguna, recientemente brindó una entrevista para Imagen TV, en la que se sinceró y confesó una triste noticia con respecto a su hijo menor al lado del polémico productor musical, Luis Enrique Guzmán, de nombre Apolo, en medio de la preocupación que vivieron ante la hospitalización de su matriarca, Silvia Pinal.

Como se sabe, hace varios meses que el hijo de la primera actriz y Enrique Guzmán se encuentra en medio de una pelea legal y muy pública con Laguna, debido a que este afirmó que se hizo una prueba de paternidad con el menor y salió negativa, por lo que señaló no es su hijo y se separó de Mayela, la cual desde ese momento salió a defender el origen de su pequeño e interpuso una demanda en contra de este para que se realizara una nueva prueba, pero esta vez una de verdad y ante autoridades para verificar los datos, asegurando que el menor sí es su hijo.

Ahora, después de varios meses entre dimes y diretes, en Sale el Sol destacó que "El juez dictaminó la prueba en noviembre, el próximo lunes nos determinan un perito a cada quien y se hace la prueba", misma que será realizada por la INCIFO de la Ciudad de México a mediados de este mes de enero del 2024, señalando que de resultar positiva la prueba quiere una disculpa pública y que reconozca de nueva cuenta al niño.

Ante este hecho quiso dejar en claro que ella no debe de realizarse la prueba, solamente el niño y el hermano de Alejandra Guzmán, agregando que aún así ella debe estar presente con su abogado, peritos y un juez: "El proceso se realizará bajo estricta custodia y el resultado se entregará en un lapso de 10 a 12 días. Después de eso viene la audiencia donde los peritos entregan su resultado", tras lo que Laguna subrayó que si Luis Enrique no se presenta, se interpretará como una aceptación de la paternidad.

Finalmente, señaló que todo este proceso ha resultado ser muy difícil, especialmente para el menor, que todos los días preguntaba por él, afirmando que ahora no sabe cómo podría reaccionar para realizarse la prueba, pero afirmó que todo lo hace por él: "Lo único que quiero es que mi hijo vea que luché por la verdad, yo quisiera una disculpa pública porque ha sido muy doloroso desde que voy por la calle y voltean a verme a mí y a mi hijo. Han sido 8 meses de buscar trabajo y no encontrar y mi hijo no deja de extrañarlo".

Fuente: Tribuna del Yaqui