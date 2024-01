VIDEO: Surge supuesto hijo no reconocido de Luis Miguel; joven impresiona con parecido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante Luis Miguel de nueva cuenta está metido en una controversia referente a su paternidad, luego de que hace unos meses Aracely Arámbula ventilara que debía la pensión alimenticia de sus hijos Miguel y Daniel. Resulta que en los primeros días del 2024, una noticia ha capturado la atención de los fanáticos del 'Sol de México' debido a que un joven despertó rumores de ser un hijo no reconocido del artista.

El usuario llamado Christopher Tornel ha compartido un video en TikTok que ha generado una gran cantidad de reacciones y controversia debido a su enorme parecido con Luis Miguel. En la grabación, Tornel presenta lo que él llama 'pruebas' de una presunta relación entre su madre y Luis Miguel, insinuando la posibilidad de que él sea hijo del intérprete de canciones como Cuando calienta el sol y La incondicional.



Su argumento se basa en una serie de fotografías que sugieren la cercanía entre su madre y el exexnovio de Stephanie Salas durante su juventud. Además, Tornel reveló una foto de sí mismo en la que se destaca su notorio parecido con el afamado artista. Este contenido ha generado intensas discusiones en línea, debido a que algunos usuarios aseguran que el hombre de las imágenes no es Luis Miguel.

Por otro lado, otros internautas creen que las fotos pueden ser editadas, sin embargo, el mismo Christopher Tornel aclaró dicha situación en la descripción de su video, donde escribió: "No soy (su hijo), solo por diversión y admiración al Sol", desmintiendo por completo dicha teoría. A pesar de que el propio joven ha negado el parentesco con el intérprete, las especulaciones continúan y han causado un gran revuelo en las redes sociales

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que surgen rumores de que Luis Miguel tendría hijos no reconocidos dada su fama de 'Don Juan'. Sin embargo, la controversia más fuerte sobre su paternidad la enfrenta con hijos que él mismo reconoció como legítimos y son los niños que tuvo al lado de Aracely Arámbula. Se ha mencionado que 'Mickey' tiene años sin procurar a sus herederos y por ende, no ha cumplido con el pago de pensión alimenticia.

