Billie Eilish recuerda haber tenido un "episodio oscuro" antes de escribir la canción de 'Barbie'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Durante la reciente entrega de los Premios Anuales de Cine de Palm Springs, Billie Eilish se sinceró sobre un periodo oscuro en su vida antes de escribir la conmovedora canción What Was I Made For?. Al recibir el Premio del Presidente junto a su hermano Finneas, la talentosa cantante compartió un discurso sincero donde reflexionó sobre momentos difíciles y la transformación que la llevó a crear una pieza musical significativa.

Eilish, conocida por su honestidad y autenticidad, expresó que este premio y cualquier reconocimiento para What Was I Made For? deberían dedicarse a aquellos que experimentan desesperanza y temor existencial. En un tono reflexivo, habló sobre sentirse perdida en algún momento a pesar de los privilegios y oportunidades que ha tenido en su carrera.

La cantante reveló que estaba en un "episodio oscuro" cuando recibieron la propuesta de escribir una canción para la película Barbie de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie. En ese momento, enfrentaba una crisis de significado y cuestionaba la existencia. Sin embargo, al ver imágenes de la película, experimentó una perspectiva transformadora.

Eilish describió cómo Barbie, a través de la película, expresaba sentimientos con los que ella resonaba profundamente, proporcionándole una conexión inesperada. La película se convirtió en una obra de arte empoderadora y significativa para la artista, quien se sintió honrada de formar parte de ella. Este proyecto no solo le devolvió la inspiración creativa, sino que también le brindó una nueva apreciación por su capacidad de expresarse a través de la música.

Realmente me gustaría decir que este premio y cualquier reconocimiento que obtenga esta canción, solo quiero dedicárselo a cualquiera que experimente la desesperanza, el sentimiento de pavor existencial y se sienta como: '¿Cuál es el punto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy haciendo esto?’”, dijo Eilish. “Creo que todos nos sentimos así de vez en cuando, pero creo que si le gusto a alguien, con la cantidad de privilegios que tengo y las cosas increíbles que puedo hacer y ser y cómo realmente no quería estar aquí… lo siento. "Será oscuro, maldita sea, pero he pasado mucho tiempo sintiéndome así. Solo quiero decirle a cualquiera que se sienta así: tenga paciencia consigo mismo y sepa que creo que vale la pena

Previamente, Billie Eilish había compartido su desafío creativo después del lanzamiento de su álbum Happier Than Ever. En una mesa redonda de artistas del Hollywood Reporter, admitió haber luchado por escribir canciones hasta que recibió la tarea de componer para la película Barbie. Este encargo la llevó a confrontar sus propias dudas y temores creativos, ofreciendo una nueva dirección a su arte.

What Was I Made For? ha sido un gran éxito, obteniendo cinco nominaciones al Grammy, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año, así como una nominación al Globo de Oro a la Mejor Canción Original. La canción es considerada como una de las favoritas para la categoría de Mejor Canción Original en los próximos Premios Oscar.

El discurso de Billie Eilish en los Palm Springs Film Awards no solo destaca su sinceridad sobre la salud mental y los desafíos creativos, sino que también resalta la importancia de la música como medio de expresión y sanación. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la creatividad puede convertirse en una fuente de luz y conexión con uno mismo y con los demás.

Fuente: Tribuna