Esta es la oración a los Reyes Magos para rezar antes de que los pequeños vayan a dormir

Ciudad de México.- ¡Esta noche llegan a millones de casas los Reyes Magos! Muchos pequeños se pondrán las pijamas más temprano de lo usual y otros más dejarán preparada una cena deliciosa para que estos seres fantásticos puedan darse un festín mientras realizan un recorrido nocturno y largo. Alrededor de esta tradición está el famoso envío de la carta o el portarse bien, pero ¿sabías que también hay una oración para los Reyes Magos?

Para fomentar la espiritualidad, aquí te compartimos cuál es el rezo para los reyes. Te recomendamos que lo incluyas esta noche y se lo enseñes a los más pequeños de casa para darle un sentido más profundo a esta fecha. De este modo podrás brindarle una chispa de fe y agradecimiento a la llegada de los Reyes Magos. Así significará mucho más que el simple recibimiento de juguetes y otras cosas materiales.

La primera estrofa se centra en pedir por la unión de la familia. Asimismo, se enfoca en el amor que podemos ofrecer a los demás y en la fidelidad hacia los vínculos de amistad.

Reyes Magos de Oriente, son hombres sabios que se dejaron seducir por la Estrella de Belén para venir a nuestros hogares. Les pido que en esta mañana, el mejor regalo que me dejen en el sofá de casa es que Dios forme parte del gran tesoro que es mi familia, que sea capaz de amarlos profundamente, dar mi vida por ellos, ser también amigo fiel y generoso de mis amigos.

La siguiente parte pide que se deposite en el corazón de todos al Niño Jesús. También se ruega para que los Reyes Magos aporten fuerza para afrontar las partes más difíciles de la vida.

Ya casi para cerrar, la oración encamina sus palabras hacia la entrega de virtudes, tales como la esperanza, la caridad y la alegría. Finalmente, se pide ayuda a los Reyes Magos para que estos encaminen al creyente por el camino del bien y no le permitan alejarse del Niño Dios.

Que me ayuden a fortalecer mi fe, mi esperanza, mi caridad, vivirlo todo con alegría y hacerlo todo para la mayor gloria de Dios. Regálenme el don del desprendimiento y la generosidad para salir de mí mismo y salir al mundo para proclamar la fe como hicieron ustedes cuando se postraron ante el Niño Dios. Ayúdenme a no apartarme del camino que me lleva a Él, para serle siempre fiel, para dar la vida como Él la dio, para saber encontrar siempre el camino que lleva hacia la eternidad, para transitar en el mundo buscando la santidad”, dice la oración a los Reyes Magos.