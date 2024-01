Exesposa de Luis Enrique Guzmán da dura noticia sobre Silvia Pinal tras estar hospitalizada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de doña Silvia Pinal ha estado en todos los medios de comunicación debido a su inesperada hospitalización, que duró más de una semana y que la hizo permanecer internada pocas horas antes del Año Nuevo. Ahora que la primera actriz ya se encuentra mejor y recuperándose, su exnuera Mayela Laguna reapareció ante la prensa y dio una triste noticia sobre la estrella de cine y televisión.

Como se sabe, la expareja de Luis Enrique Guzmán, ha estado en el centro de la controversia debido a una disputa sobre la paternidad de su hijo, Apolo. Como se recordará, el hermano de Alejandra Guzmán se sometió a una prueba de ADN que indicó supuestamente que no es el padre biológico del menor a quien había reconocido como hijo producto de su relación con Mayela.



Ahora Laguna ha emprendido acciones legales para respaldar sus reclamos y afirma en un comunicado de prensa que Enrique debe continuar con su deber como padre y lo obligará a hacerse una nueva prueba. Y mientras está a la espera de que concluya el proceso, Mayela ahora habló sobre su suegra Silvia Pinal. En una reciente entrevista, la empresaria comentó que muy probablemente la actriz sí haya resentido el alejamiento de Apolo.

Incluso, detalló que le encantaría que su hijo se reúna con su abuelita lo más pronto posible: "Claro que la primera persona que me gustaría que viera es a ella, porque yo sé que a ella le hace bien. Apolo siempre dice '¿Y mi abuelita?, ¿Y mi abuelita?'. Mi hijo todo el tiempo convivía con ella, para ella era una felicidad impresionante". Además agregó: "Eran inseparables, se la pasaban jugando dominó, o jugando no sé qué, o sea, eran inseparables".

Respecto a qué pasará en el momento de reencontrarse con su excuñada, Alejandra Guzmán, pues la cantante tendrá que dar su testimonio en el proceso legal que la expareja enfrenta, Mayela explicó. "No quisiera verla porque estoy enojada, porque digo, también lo negó cuando lo quería y lo amaba impresionante, cuando él le daba a ella mucha felicidad. No quisiera verla, pero pues la voy a tener que ver, Alejandra era como su segunda madre".



Por último, sobre cuál piensa que será la reacción de Luis Enrique al volver a ver a su hijo, Laguna explicó que espera que el empresario y productor no le haga una grosería a su bebé: "Yo no creo que Luis Enrique sea tan mala persona como para negarle un abrazo, yo creo que se van a dar un abrazo, yo creo que va a pasar eso, no creo que lo niegue y si lo niega, pues ahí sí, ahí sí, ya no lo va a volver a ver", afirmó.

