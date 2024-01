Laura Zapata no es partidaria de AMLO y así lo ha dejado saber en estos años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No importa si es la antagonista de alguna telenovela, como es el caso del Bienamado o la estrella de algún reality show como Siempre reinas, Top Chef, Secretos de villanas o MasterChef Celebrity, Laura Zapata siempre ha dado de qué hablar por su brutal honestidad y es que, la famosa no es alguien suela quedarse callada cuando algo no le agrada, ya sea alguna persona o incluso la propia administración del país.

Un ejemplo de ello ocurrió con la ascensión del actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento la Cuarta Transformación (4T), misma que la histrionista de Zacatillo ha criticado en más de una ocasión. A continuación recordaremos las más sonadas de los últimos años, así que no dejes de prestar atención.

Los ‘Morenacos’

En el año 2021, Laura Zapata estuvo en el ojo del huracán y hasta llegó a posicionarse en las tendencias de la extinta Twitter, luego de que acusó al presidente de “mentiroso” y de “naco”. En aquella época, la actriz de Rosalinda, fue como invitada al programa de La Octava, sitio en el que fue cuestionada sobre el temas como el racismo y el clasismo, situaciones que la celebridad aseguró que odiaba . Es bajo este contexto cuando Hernán Gómez le pidió a la estrella de televisión que explicara por qué llama a los seguidores de AMLO “nacos”, a lo que ella se disculpó y aclaró que lo hacia porque éstos solían insultarla.

“(Los llamé así) porque no aguanto a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, porque no piensan, porque insultan, porque de alguna manera, en algún momento, te pones al nivel de ellos, porque esta división de ‘fifís’, de ‘nacos’ la ha hecho el presidente (…) Es que, la verdad, son re nacos”, sentenció la actriz.

Laura Zapata contra los libros de texto gratuito

En el mes de agosto del año 2023, surgió una fuerte polémica contra los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP), puesto hubo gente que acusó al contenido de los mismos de ser poco apropiados para los niños, especialmente porque incluían temas de relacionados con la consciencia de género, entre otras cosas. De entre todos ellos, se elevó la voz de Laura Zapata, quien compartió una fotografía de, lo que creía, era una página de un libro de segundo año de primaria en el que se mencionaba a las damas de compañía transgénero.

“Es inaudito lo que escriben en los libros para los niños de segundo año de primaria. Ellos que nacieron probablemente en un lupanar quieren jalar a nuestros niños a este muladar. Qué asco, qué basura, que porquería López Obrador, eres una vergüenza, toda la porquería de Partido Morena, ¡malditos pervertidores!”, sentenció la actriz. El problema es que este libro no estaba enfocado hacía los alumnos de segundo de primaria, sino que pertenecía al Instituto Nacional para la Educación de Adultos INEA.

Laura Zapata comparte foto de AMLO en el supuesto funeral de Consuelo Loera, madre del ‘Chapo’ Guzmán

El 10 de diciembre del año pasado falleció la madre del ‘Chapo’ Guzmán y la cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) de la Princesa Fifiona compartió una fotografía del mandatario de México haciendo guardia frente a un ataúd. En la descripción, la internauta aseguró que se trataba de AMLO en el funeral de Loera, declaración que fue tomada muy textual por Zapata, quien retuiteó y declaró: “¡No esto no puede ser cierto!”. Varios de sus seguidores se manifestaron en la caja de comentarios para explicarle que todo se trataba de una broma.

Laura Zapata crítica al Tren Maya

El pasado 2 de enero, Laura Zapata volvió a hablar en contra de Andrés Manuel López Obrador y su administración, ¿cómo? Criticando al proyecto insignia del sexenio del mandatario: El Tren Maya. Resulta ser que la actriz comparó el mencionado transporte con un tren europeo, afirmando que éste último era superior, a diferencia del creado por AMLO.

“Este es un tren, un verdadero tren, de primer mundo no el que les dan atole con el dedo para seguir robando al erario de México. Este fulano López Obrador y su cuadrilla de ladrones, nos están saqueando.”

Fuentes: Tribuna