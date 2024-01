"Necesito un hombre": Actriz de Televisa, a sus 66 años, confiesa que busca galán menor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de Televisa y reconocida cantante, Olivia Collins, recientemente volvió a presentarse en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en el que se sinceró ante los millones de espectadores, afirmando que a sus 66 años de edad aún se encuentra muy activa y en la búsqueda de un galán, destacando que puede ser menor que ella o mayor, incluso de su edad, declarando que necesita "un hombre" en su vida.

Como se sabe, Collins tiene alrededor de 50 años formando parte de la industria del entretenimiento, desde que debutó en la empresa San Ángel con melodramas como Angélica, Dulce Desafío, María José, mientras que fue villana en Te Sigo Amando y Soñar No Cuesta Nada, siendo más recientemente su participación en el reconocido reality de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy, de la cual salió debido a problemas de salud que le impedían seguir.

Y a lo largo de estas cinco décadas, su vida privada también ha sido del dominio público, aunque Collins procura mantenerla lo más alejada posible de los escándalos, han salido varios secretos a la luz que dejó en shock a sus miles de fans, como el hecho de que en una entrevista con Edén Dorantes confesó que no se cierra a la posibilidad de poder besarse con otra mujer y experimentar cosas nuevas, dejando en claro que solo sería un beso pues no había atracción sexual.

Y ahora, en una entrevista con el famoso reportero, Sebastián Reséndiz, la reconocida actriz confesó que no está cerrada al amor o a tener un galán por ahí, pues por el momento no le interesa tener un marido pero sí estar en pareja, negando la posibilidad de usar alguna aplicación de ligue, como Tinder, pues considera que no es algo que deje ver la esencia de la persona, saber bien de su pasado y demás cosas que a ella le gustaría saber.

De igual forma, la actriz de Perdona Nuestros Pecados, agregó que si se trata de preferencias ella solamente pide que su nuevo galán sea alguien autosuficiente, que en cuestión de edades no tiene problemas que sea menor o incluso mayor que ella, siempre y cuando pueda seguir su ritmo, que tenga intelecto y sea maduro, dejando en claro que no quiere un niño, sino alguien fuerte y un compañero con quién divertirse y también relajarse.

