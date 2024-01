Patrick Stewart habla de su"frustrante" experiencia en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Patrick Stewart, el icónico actor conocido por sus interpretaciones en X-Men y Star Trek, irrumpió en el Universo Cinematográfico de Marvel con un esperado cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sin embargo, detrás de la emoción de este crossover, Stewart revela desafíos y frustraciones en el proceso de filmación.

En una reciente entrevista, Stewart compartió que su participación en Multiverse of Madness involucró filmar sus escenas de manera individual, una experiencia que describió como "frustrante y decepcionante". Señaló que cada uno de los actores principales tuvo una experiencia similar, siendo grabados por separado, un aspecto inusual en la creación de escenas conjuntas.

Crédito: Marvel

La película, que experimentó cambios de última hora en su trama, presentó a Stewart en el papel del Profesor X, marcando el primer crossover de un personaje de X-Men del universo Fox al MCU. A pesar de su breve aparición y la aparente muerte de su personaje en la película, Stewart insinuó que el Profesor X podría no haber dicho su última palabra en el MCU.

La mención del Profesor X en The Marvels ha mantenido viva la relevancia del personaje, sugiriendo que podría tener un papel continuo en futuras entregas del universo cinematográfico. Esta conexión entre películas refuerza la idea de que el legado del Profesor X aún tiene un papel importante en la narrativa general del MCU.

Hablando sobre la posibilidad de aparecer en Deadpool 3 junto a Hugh Jackman, quien regresará como Wolverine, Stewart compartió que la idea ha surgido y que ha habido un proceso en marcha. Sin embargo, destacó que los últimos dos o tres años han sido desafiantes tanto en términos laborales como de salud.

La fusión de Fox y Disney permitió el regreso de estos icónicos actores a sus papeles de superhéroes, generando expectativas entre los fanáticos de ver a Stewart en el papel del Profesor X en futuras películas del MCU. Aunque no se ha confirmado en qué proyecto específico aparecerá, el hecho de que el actor esté dispuesto a explorar nuevas oportunidades sugiere un emocionante potencial para su personaje.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya está disponible para transmitir en Disney+, mientras que Deadpool 3 está programada para su lanzamiento el 26 de julio. La posibilidad de ver nuevamente a Patrick Stewart en la pantalla grande agrega una capa adicional de anticipación para los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel.

Fuente: Tribuna