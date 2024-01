Tragedia en Hollywood: Cae avioneta de Christian Oliver; el actor fallece con sus dos hijas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta en Hollywood se encuentran envueltos en una terrible tragedia, debido a que recientemente se informó que el reconocido y famoso actor, Christian Oliver, lamentablemente falleció a los 52 años al lado de sus dos hijas en un accidente aéreo, pues su avioneta cayó en el mar mientras que volaban sobre el Caribe disfrutando de sus vacaciones de Navidad y de fin de año.

Este viernes 5 de enero se ha informado que desgraciadamente el actor de origen Alemán perdió la vida junto a sus dos pequeñas menores de edad, Annik de 12 años y Matilda de 10 años, al igual que su piloto, Robert Sachs, mientras que estaban siendo trasladados desde la Isla de Bequia a la cercana Santa Lucía cuando su avión monomotor "experimentó dificultades y cayó al océano" frente a una isla caribeña el pasado jueves 4 de enero.

Según los informes de la Policía Real de San Vicente y las Granadinas, junto al medio local Searchlight, el piloto que a cargo del viaje del actor de Speed Racer y sus pequeñas logró comunicarse por radio a la torre de control de Bequia para informar problemas y su plan de regreso, pero desgraciadamente esta fue su última llamada, pues no lograron volver y la avioneta cayó en picada al océano minutos después.

Christian Oliver con su esposa e hijas. Internet

Después de esto, varios pescadores y buzos que estaban por dicha zona, se apresuraron a ir al lugar del impacto para intentar rescatar a las cuatro víctimas antes de la aparición de la Guardia Costera, lamentablemente estos esfuerzos no obtuvieron resultado alguno, dado a que se declaró que todos fallecieron en el acto, siendo sacados a unos 70 pies por debajo del agua, vistiendo de luto a la familia y al mundo del espectáculo.

Cabe mencionar que fue el 1 de enero del 2024 cuando Oliver, mejor conocido por sus papeles dentro de producciones como The Good German, Valkyrie e Indiana Jones and The Dial of Destiny, había publicado sobre su viaje, compartiendo una foto de una de las playas de la localidad junto al mensaje: "¡Saludos desde algún lugar del paraíso! ¡A la comunidad y al amor… 2024, venimos!", sin saber que sería la última.

Última publicación de Christian. Instagram @ChristianOliverOfficial

