Tragedia en Televisa: Andrea Legarreta recibe advertencia de Vidente tras drama con Anette

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en este 2024 en Televisa deberían prepararse para más tragedias, debido a que el reconocido astrólogo, Ramsés Vidente, acaba de actualizar sus predicciones para los siguientes meses de este nuevo año, entre las cuales se encuentra una fuerte advertencia para la polémica actriz de melodramas y presentadora de TV, Andrea Legarreta, en medio de su severo drama con Anettte Cuburu.

Como se sabe, Cuburu brindó una entrevista en exclusiva a la reconocida periodista y presentadora de TV, Ana María Alvarado, en la cual expresó su desprecio hacía Legarreta, a la cual tachó de ser solo: "Una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años (desde antes de estar con Erik Rubín y durante su matrimonio), que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera".

Ante este hecho, la reconocido presentadora del programa Hoy fue muy contundente al expresar que no iba a hacer caso a los ataques de la expresentadora de Venga la Alegría, pues a través de sus redes sociales, en vez de defenderse o atacarla de vuelta, simplemente compartió un pacífico mensaje en el que no la menciona y solo expresa que es feliz: "La gente feliz no es feliz porque tiene todo, es porque desarrolló la habilidad de ver todo lo bueno en las cosas que le pasan".

Andrea Legarreta tendría dificultades familiares. Internet

Pero ahora, en medio de estos ataques y polémicas en la que la han tachado de ser una terrible compañera que menosprecia y maltrata a otros, el reconocido vidente antes mencionado, a través de su cuenta de X, antes Twitter, compartió un video en el que da inesperada predicciones para ella y otras celebridades, destacando los temas de salud sobre Sergio Andrade, Silvia Pinal y el padre de Andrea.

Esto pues Ramsés, afirmó que Juan Legarreta, que es el padre de la reconocida presentadora de la empresa San Ángel, en los próximos meses se va a ver severamente afectados por problemas del estómago, por lo que le advirtió que tuviera mucho cuidado en ese aspecto con su progenitor y lo monitoreara, aunque no señaló que clase de enfermedad podría tener o si estará grave, pero se espera que solo sea un malestar pasajero.

