Tras años vetada y quedar en ruina, actriz reaparece en 'Ventaneando' y hunde a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exitosa actriz de telenovelas, quien estuvo vetada de Televisa por varios años y supuestamente cayó en quiebra, sorprendió a los televidentes debido a que la tarde de ayer jueves 4 de enero apareció en el programa Ventaneando de Pati Chapoy haciendo una fuerte confesión. Se trata de la querida Angélica Rivera, quien humilló al Canal de Las Estrellas asegurando que ya no producen melodramas que valgan la pena.

La conocida 'Novia de México' saltó a la fama como cantante y protagonista de exitosas novelas de la televisora de los Azcárraga como Corazón salvaje. Herencia Maldita, Agujetas de color de rosa, La antorcha encendida, La fea más bella, Muchachitas como tú, Amor sin maquillaje y Qué bonito amor. En algún tiempo, tanto doña Angélica como su hija Angélica Vale fueron vetada de la empresa por un problema de su entonces esposo, Raúl Vale.

En el año 2020 se reveló que Angélica María y su hija atravesaban por un difícil problema económico debido a la falta de trabajo por la pandemia y el supuesto veto de Televisa. Se dice que ambas artistas fueron censuradas de San Ángel por hablar mal de la empresa que las vio crecer profesionalmente. Por ello, ambas se mudaron durante varios años a Estados Unidos, pero ahora ya se encuentran de regreso en México.

Crédito: Internet

Afortunadamente, tanto Angélica María como su heredera ya pudieron volver a Televisa y no cuentan con ningún tipo de restricción. Sin embargo, unas recientes declaraciones de la primera actriz la podrían dejar fuera de la jugada una vez más. Y es que frente a las cámaras de Ventaneando, la intérprete de 79 años aseguró que ella no vuelve a las novelas porque los proyectos que le ofrecen son un asco. Como se sabe, Televisa es la única empresa mexicana que en la actualidad hace telenovelas.

A las novelas, no, no hay regreso a las novelas. Pues no, no tengo ganas, porque todo lo que me ofrecen es, no vale la pena, dejar a mi familia tanto tiempo por un papel insignificante", declaró.

Entre otros temas, Angélica María también habló sobre la posibilidad de encontrar el amor a su edad y mencionó que no es una opción para ella: "Me gustaría mucho enamorarme, yo creo que a nadie se le quita las ganas de enamorarse una vez, pero no, mi amor, ya que, imagínate. Además, ya me le duermo a cualquiera, con un jovencito, no me alcanza el dinero para mantenerlo", dijo entre risas, además de que explicó que es una mujer bastante ocupada.

Además, no alcanza el tiempo, la verdad, vamos desde la mañana que les doy de desayunar a los niños, porque Angélica tiene un programa de radio, vamos a sus clases, estamos del tingo al tango, no hay tiempo de nada, cuál romance".

Fuente: Tribuna