Tras revelar terrible enfermedad, Nicola Porcella llega a 'Hoy' con desgarradora confesión

Ciudad de México.- Después de revelar que padece una terrible enfermedad, el reconocido galán de melodramas y deportista de origen peruano, Nicola Porcella, acaba de sincerarse en una entrevista con el programa Hoy sobre su vida privada, dando una desgarradora confesión al respecto, dejando a más de uno completamente conmovido con lo que se atrevió a expresar y sus bellas palabras.

Actualmente uno de los referentes de los famosos más reconocidos y queridos en México es Porcella, quién después de su gran éxito en La Casa de los Famosos México, ha dejado en claro que pese a su éxito laboral no todo era color de rosa en su vida, principalmente porque sufre de depresión y ansiedad, los cuales se han visto un poco inestables al haber recibido unas terribles noticias sobre su salud.

Esto pues hace varias semanas en un live de su cuenta de Instagram, este señaló que está desesperado para juntar dinero para su familia: "Algún día entenderán porque estoy tan desesperado (por asegurar económicamente a su familia), cuando les cuente un diagnóstico que me dieron. Todavía faltan unos exámenes más y Dios quiera todo esté bien, si todo está bien ya les puedo contar (sobre su enfermedad), si no es así ya me lo guardo porque solo sabemos poquitas personas", aunque aún no menciona que terrible enfermedad podría estarlo agobiando.

Y ahora, durante una entrevista con el matutino actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, el galán de novelas declaró que si él se animó para hablar sobre los problemas de depresión y de ansiedad que padece, fue por él mismo, para compartir con sus fans lo que vive, lo que pasa y también así darle un foco importante a la salud mental, pues considera que es algo que no debe de tomarse a la ligera.

Es por esto que el exparticipante de Guerreros 2020, agregó que quiere pedirle a todos aquellos que lo siguen, que no se queden callados, alcen la voz y pidan ayuda de un profesional, dado a que es un punto importante, retomando lo que habló en pláticas pasadas en los lives que realiza en sus redes sociales, declarando que no debería de ser una burla o motivo de vergüenza el padecer un problema y hablarlo, sino era valiente.

