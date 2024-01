Willem Dafoe será honrado con el Premio a la Excelencia Artística en los Astra Film Awards

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El reconocido actor Willem Dafoe será galardonado con el prestigioso Premio a la Excelencia Artística en los Astra Film Awards 2024, un honor que se suma a su exitosa carrera que abarca más de cuatro décadas y más de 130 películas.

La ceremonia, que se llevará a cabo en el histórico Biltmore de Los Ángeles el sábado, será presentada por Hollywood Creative Alliance (HCA). Este evento es parte de un fin de semana destacado para Dafoe, ya que también recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el lunes.

La distinción no solo reconoce la trayectoria de Dafoe, sino que celebra su destacada actuación en películas recientes como Poor Things e Inside. Además, el actor contribuyó con su talento a producciones de renombre como Asteroid City, dirigida por Wes Anderson, y proporcionó la voz en inglés para The Boy and the Heron de Hayao Miyazaki en el pasado año.

Willem Dafoe es conocido por su versatilidad y por trabajar con algunos de los cineastas más influyentes de la industria cinematográfica, incluyendo a Martin Scorsese, Guillermo del Toro, James Wan y Werner Herzog, entre otros. Su enfoque en explorar la condición humana y su curiosidad artística han marcado su carrera con actuaciones memorables.

El vicepresidente de HCA, Yong Chávez, expresó su entusiasmo por homenajear a Dafoe, describiéndolo como "uno de los actores más queridos e icónicos que trabajan hoy en día". Destacó la capacidad de Dafoe para sorprender al público de todo el mundo y subrayó la alegría de otorgar el Premio a la Excelencia Artística a este incomparable artista.

A lo largo de su carrera, Dafoe ha recibido reconocimientos significativos, incluyendo cuatro nominaciones a los Premios de la Academia y múltiples nominaciones al Globo de Oro y al Screen Actors Guild. Su contribución al mundo del cine también ha sido reconocida con premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, el National Board of Review y el Festival de Cine de Venecia, entre otros.

La ceremonia de los Astra Film Awards se transmitirá en vivo en todo el mundo a través de KNEKTtv y el canal de YouTube de HCA, extendiendo su alcance internacional a 247 países y territorios gracias a la asociación con ABS-CBN. Este evento promete ser un homenaje destacado a la brillante carrera de Willem Dafoe y su impacto duradero en la industria del cine.

