Fallece Cindy Morgan, actriz de 'Caddyshack' y 'Tron', a los 69 años

Estados Unidos. - Cindy Morgan, la talentosa actriz conocida por su papel en la comedia clásica Caddyshack y la película de ciencia ficción Tron, falleció a los 69 años, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach a TMZ el pasado sábado.

Morgan, nacida en Chicago, obtuvo reconocimiento por su destacada actuación en Caddyshack donde interpretó a Lacey Underall, la atractiva y carismática bomba del campo de golf. En una entrevista de 2012, la actriz compartió detalles sobre su audición para la película y cómo el proyecto originalmente se centraba en los caddies. Su participación en "Caddyshack" marcó el inicio de su exitosa carrera en la industria cinematográfica.

Además de su papel en la comedia, Cindy Morgan dejó una huella indeleble en el mundo de la ciencia ficción al interpretar a Lora y Yori en Tron (1982), donde desempeñó el papel de una programadora de computadoras tanto en el mundo real como en el generado por computadora de la película.

A lo largo de su carrera, la actriz participó en diversos proyectos, incluyendo apariciones en la telenovela nocturna "Falcon Crest" durante tres temporadas, así como en series televisivas como CHiPs, The Larry Sanders Show, Amazing Stories, The Love Boat, The Fall Guy, Vegas y Matlock.

Aunque Caddyshack la catapultó a la fama, no fue su primer papel. Morgan tuvo un pequeño papel en la película de la década de 1980, American Gigolo, protagonizada por Richard Gere y Lauren Hutton.

Fuera de su carrera actoral, Cindy Morgan demostró ser una apasionada defensora de causas filantrópicas. Se dedicó activamente a trabajar en proyectos destinados a ayudar a veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, especialmente aquellos que participaron en las guerras en Afganistán e Irak. Además, contribuyó a recaudar fondos para el Fondo de Ayuda Familiar de Illinois, que brinda apoyo a las familias de miembros de la Guardia Nacional, reservistas y aquellos en servicio activo.

La actriz dejó su huella no solo en la pantalla, sino también en el corazón de quienes la conocieron a través de su talento y su dedicación a causas nobles. Su último papel cinematográfico fue en Empty Sky en 2011, y su última aparición en televisión se remonta a un episodio de "Under Suspicion" en 1994. Su legado perdurará en la memoria de sus admiradores y colegas en la industria del entretenimiento.

