Larissa Mendizábal comparte el difícil proceso que vive tras la infidelidad de Augusto Bravo

Ciudad de México.- La colaboradora de TV Azteca, Larissa Mendizábal sigue sorteando los estragos que le dejó la separación de Augusto Bravo, pues 11 años de relación no son fáciles de superar y por ello ha buscado ayuda especializada para tratar de poder salir adelante sin depresión, pues fue un duro golpe anímico el que recibió y de quien menos lo esperaba.

Fue a principios de septiembre de 2023 cuando la actriz se enteró del engaño de su pareja y como si eso no fuera suficiente, le dolió más enterarse con quien, pues el hombre que le juró amor se involucró sentimentalmente con la esposa de su ex, el padre de su hijo, lo cual le pareció sumamente bajo.

La famosa que no suele involucrarse en polémicas se vio en el ojo del huracán, pues salieron a relucir los motivos de su separación, luego de que Adianez Hernández reconociera que se enamoró de Bravo y le ofreció disculpas públicas a ella, a Rodrigo Cachero como a todos los que causó un daño colateral por su engaño.

Por todo lo anterior, Larissa decidió buscar refugio en la terapia, pues siendo psicóloga de profesión sabe la importancia de cuidar la salud mental y emocional, así que gracias a ello poco a poco ha logrado superar el dolor: "Corrí a terapia y me ha ayudado mucho. Yo estudié psicología y en algún momento ya había tomado terapia, pero vi que no podía sola y decidí regresar".

Mendizábal agradece las muestras de cariño que ha recibido, pues en redes sociales la han llenado de palabras llenas de empatía que la han ayudado a sanar, así que trata de responder a todos aquellos que se identifican con su historia y que se lo comparten: "Estoy súper agradecida con esa gente que sin conocernos personalmente nos dejan mensajes súper lindos y ha sido un apapacho al corazón".

La actriz reveló que pudo hablar con su ex al respecto y que fue un momento sumamente duro, pues no entiende el porqué de las cosas ya que no habían tenido problemas previos, así que acepta que fueron días de llorar, pero después de ese día que se despidieron no han vuelto a tener contacto, pero su hijo Santiago Cachero también salió dañado ya que creció con Augusto y fueron a sus dos padres a los que engañaron, por lo que también se está atendiendo.

Sin embargo, dentro de lo malo rescata que esto la ha unido más con Cachero: "Siempre nos llevamos bien él y yo, nunca hubo un problema y esto nos acercó más, entonces cuando se puede vamos a comer o va a mi casa para ver la tele", contó y dijo que el trabajo ha sido su gran herramienta de desahogue, por lo que este 2024 tiene muchos proyectos.

