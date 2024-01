Lyn May incursiona en los corridos tumbados y quiere colaborar con Peso Pluma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lyn May se mantiene vigente en el medio a sus 71 años, gracias a su polémica y que no ha temido a sumarse a las nuevas modas, pues recientemente decidió debutar como cantante y ha explorado en géneros como el reggaetón, así como los famosos corridos tumbados, donde espera hacerse de un lugar y ya le echó el ojo a uno de sus máximos exponentes.

La vedette decidió dejar de lado las películas, para preparar su show musical, donde las pelucas y vestuarios estrafalarios destacan, pero aunque todavía no tiene un gran reportorio de temas, pretende conquistar al público con sus pegajosas letras, así que actualmente se encuentra promocionando su sencillo Todos Nos Morimos, el cual marca su incursión en el género regional.

En este sentido, le cuestionaron a la también bailarina si le gustaría realizar alguna colaboración ahora que se ha vuelto bélica, a lo cual respondió de manera positiva y le tiró muy alto al invitar a Hassan Emilio Kabande Laija, quien actualmente es uno de los más poderosos representantes de los corridos tumbados, aunque no lo quiere por su talento, sino para mantenerse en onda.

Hay que estar a la moda, para ponerse al día. Todos los chavos escuchan al Peso Pluma, pero no se le entiende nada. Yo lo voy a hacer nomás porque está de moda", compartió.

Lyn May confía en que el intérprete de Lady Gaga acepte su invitación, dado que es una mujer que cuenta con una vasta trayectoria, tanto en cine, televisión y ahora inicia en la música, además presume que con su cuerpazo bien podría ser la modelo de alguno de sus videos: "Oye Peso Pluma, yo he hecho 100 películas, si quieres hacer un dueto aquí estoy, búscame, yo estoy muy buena".

Cabe mencionar que antes de esta invitación, la vedette lanzó duros comentarios hacia el cantante, pues además de cuestionar su talento, lo acusó de haber perdido los pies de la tierra por los altercados que ha tenido con la prensa, aunque quizás al ver que está creciendo como la espuma ahora quiere trabajar con él.

¿Peso Pluma colaborará con Lyn May?

Aunque no es la primera vez que Lyn May colabora con un artista musical, tal como lo hizo en los noventa con Plastilina Mosh en uno de sus videos y resultó un gran éxito tanto para la banda originaria de Monterrey como ella, por lo que no todo estaría perdido para la famosa, pues quizás en una de esas la invita con alguna participación especial.

Fuente: Tribuna