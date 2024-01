Mariana González dispuesta a someterse a rejuvenecimiento en su zona íntima

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mariana González Padilla se encuentra disfrutando de las mieles del amor, pues hace apenas poco más de un mes contrajo nupcias con Vicente Fernández Jr., por lo que prácticamente está desempacada de la lujosa luna de miel que tuvo en la extravagante ciudad de Dubái, así que espera compartir más momentos de esos con su marido.

Aunque muchos cuestionaron su relación debido a la marcada diferencia de edad que tienen, ambos se han encargado de cerrar bocas y demostrar que lo que tienen es auténtico, pero mucho se les ha cuestionado si es que desean convertirse en padres nuevamente, pues los dos yo tienen hijos, ella a dos pequeños que tuvo en su anterior relación y él tiene cuatro: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda.

Sin embargo, aunque no descartan escribirle a la cigüeña, la empresaria no se cierra a la posibilidad de que esto suceda más adelante, aunque por ahora son otras sus prioridades: "No ahorita no, más adelantito vamos a hacer la tarea. Tenemos muchos proyectos este año y el bebé esperemos que a finales".

Lo que sí presume la llamada 'Kardashian Mexicana' es que son candela pura en la intimidad, pues es algo de lo que les mantiene la llama del amor encendida, así que tiene feliz al mayor de la dinastía Fernández: "Estamos muy contentos, Vicente es un hombre en todos los sentidos de la palabra y creo que se le ve lo contentos".

Mariana González Padilla y Vicente Fernández Jr. | Imagen especial

Respecto a si teme a volver a ser madre por perder la escultural figura que posee fruto de sus cirugías estéticas y balanceada alimentación, Mariana lo niega rotundamente, pues sabe que puede volver a echar mano del bisturí para quedar despampanante, más bien es que no es su proyecto a corto plazo tener un bebé.

No me da miedo, porque me la vuelvo a hacer (la cirugía) hay con qué y con quién", comentó.

Hablando de procedimientos, le cuestionaron si se animaría a realizarse un rejuvenecimiento vaginal y sin ningún tabú, aceptó que ya ha analizado este procedimiento, pero por ahora no lo necesita: "Me recomendaron un lugar en el que vas y te ayudan a apretar, entonces más adelantito voy a ir, pero ahorita todo está muy bien, aseguro aunque es algo que tiene en su lista".

Fuente: Tribuna