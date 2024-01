Poncho de Nigris acepta que corrige a golpes a sus hijos sin importar lo que opinen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poncho de Nigris vuelve a estar en medio de la polémica, así que su nombre está retumbando en redes sociales desde hace algunas horas, luego de que revelara de manera abierta que ha recurrido a los golpes para corregir a sus hijos, lo cual como era de esperarse ha generado todo un debate, pero él asegura que le da lo mismo lo que puedan opinar.

Fue a través de una de sus recientes emisiones del podcast Viejos Lobos de Mar, donde conduce de la mano de Óscar Burgos, donde abordó el tema luego de que su colega recordara que en su infancia frecuentemente su padre lo golpeaba para educarlo, así que el influencer recordó que vivió algo similar, pues incluso una vez su hermano Toño se habría orinado del dolor.

No obstante, el exintegrante de La Casa de los Famosos México reconoce que esas golpizas lo hicieron convertirse en un hombre fuerte, así que considera que esos correctivos pueden ser necesarios y por ello también ha hecho lo propio con su hijo Ponchito, pues cree que es mejor ponerle un alto a tiempo y que no tenga problemas más adelante, pero aunque consciente de que algunos lo iban a criticar, decidió compartirlo.

Es un correctivo, a Ponchito le di, y lo voy a decir públicamente, me vale m…dre lo que piensen, cada quien educa a sus hijos como quiere, yo sé que es una nueva generación y es una nueva educación de 'platicar, ¿qué te parece si haces esto? Me gustaría que…', 'controla tus emociones', 'respira' y 'cuenta hasta diez', eso lo hace Marcela y se le montan los niños, no hacen caso en muchas cosas", explicó.

Poncho de Nigris y su hijo Ponchito | Instagram @ponchodenigris

Poncho es claro en que no es una práctica común, pero sí lo hace cuando cree que su hijo mayor está haciendo cosas incorrectas, así que es su forma de darle una lección: "Dos veces le di nalgadas, unas nalgaditas para que no se te monte y con eso tuve, me tocó darle una a los tres años y otra a los cuatro años para que respete a su mamá, para que respete a su hermana, para que sepa que no se debe tocar a las mujeres, de repente le habla mal a una de las chicas que nos ayudan en la casa, muy chingoncito, haz de cuenta desde arriba dice 'hey, tráiganme agua' y yo le digo 'estás pen…jo, tienes siete años, baja por agua, tu no vas a estar dando órdenes en la casa'".

Finalmente, De Nigris resaltó que su hijo lo ama y que esto lo hace por su bien, además de que no habría comparación con las tundas que él recibía, pero de esa manera guía a sus herederos para que sean buenas personas en todos los sentidos, así que a pesar de las críticas se mantuvo firme en que está a favor de este tipo de correctivos.

Fuente: Tribuna