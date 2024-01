Se volvió mujer: Tras infarto, galán de Televisa alista su muerte y revela última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, que se ha divorciado dos veces y que sorprendió a sus fans volviéndose mujer, dio una inesperada declaración a la prensa pues reveló que ya alistó su muerte y compartió cuál es su última voluntad. Se trata del querido mexicano Alexis Ayala, quien hace algunos años estuvo a punto de morir luego de sufrir un infarto y desde entonces tiene que estar en constantes chequeos del corazón.

El también modelo y ahora empresario teatral es uno de los histriones más reconocidos del Canal de Las Estrellas, donde ha sido parte de telenovelas como Cadenas de amargura, Los parientes pobres, Tres mujeres, Atrévete a olvidarme, Amarte es mi pecado, Llena de amor, Lo que la vida me robó, Amar a muerte y Si nos dejan; en estos proyectos el famoso ha podido ser desde protagonista o villano de la historia.

Antes y después de Alexis Ayala

La tarde de este sábado 6 de enero, el esposo de la actriz Cinthia Aparicio dio una entrevista a diversos reporteros desde el teatro donde presenta la obra Las mujeres son de Venus y los hombres ni madr...!, y aquí habló de diversos temas, entre ellos la muerte. "Es un tema para el que los latinos no estamos muy bien educados, de repente no nos enseñan eso, en mi caso, yo estuve muy cerca hace unos años, mi madre y mis hijas, Cinthia, ya lo tenemos como presente".

Y Alexis también señaló que ya alistó su muerte, por lo que está preparado para cuando lo sorprenda: "Las cosas cambian de un momento para otro, hay que vivir el momento, vivir en alegría, hay cosas que no he logrado, he tenido muchos no". El exesposo de Karla Álvarez (qepd) también relató ante las cámaras de los reporteros que ya tiene muy bien decidido cuál es su última voluntad y qué es lo que quiere que pase con sus restos:

Yo tengo un testamento, estoy en pláticas para hacer nuevos ajustes, lo tengo desde hace 3 años, y no solo es decir quiénes están, sino con quién lo tienen qué hablar, hasta lo de la funeraria".

"Yo lo que le he dicho a Cinthia es que me cremen y me entierren en un árbol, es más padre que vayan a regar un árbol, a que me lloren en una lápida", agregó y comentó que si él pudiera donar sus órganos, sí lo haría. Por otro lado, el famoso también contó cómo van los primeros meses de su matrimonio con Cinthia: "Vámonos sumándonos día a día, no damos por hecho las cosas, pero la elijo, dándole para delante", explicó Ayala.

