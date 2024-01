Tragedia en Televisa: Actriz narra infierno que vivió con ex; la secuestró y dio golpizas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que una exitosa actriz de telenovelas confesó el infierno que vivió con su expareja, quien la violentó psicológica y físicamente durante mucho tiempo, al grado de que llegó hasta secuestrarla. Se trata de la talentosa Laura Vignatti, quien comenzó su carrera en el Canal de Las Estrellas apareciendo en el melodrama Qué bonito amor en 2012.

Asimismo, la originaria de Argentina se dio a conocer por su participación en el unitario Como dice el dicho y después hizo otras novelas como Lo imperdonable, Sueño de amor, Mi marido tiene familia, Soltero con hijas, Amor Dividido y el más reciente fue Mi Secreto. De esta última producción Laura se estuvo ausentando debido a la violencia que vivió con su ex, pues no acudía a las grabaciones para que no le vieran las marcas.

En días pasados Vignatti, quien fue novia de Juan Osorio hace algunos años, dio una sincera entrevista a Silvia Olmedo para su canal de YouTube, Caras vemos, sufrimientos no sabemos, donde habló de la difícil experiencia que vivió con su exnovio. Laura admitió que desde que comenzó su amistad con él notó 'red flags' que ignoró. Y es que en menos de un mes, el sujeto se tatuó su nombre, la presentó a su madre y la invitó a vivir con él.

Hubo varios focos rojos, cosas que yo veía como que me incomodaban, pero a la vez intentaba no verlo porque había tantas cosas buenas que no las detecté como tal".

La actriz Laura Vignatti

La intérprete de 34 años relató que aunque había cosas de su ex que no le agradaban, decidió quedarse con él porque se sentía acompañada y es que había miles de kilómetros con su familia: "En algún momento me dijo: 'Hay una operación para que vuelvas a ser virgen'; tenía una obsesión". La argentina declaró que el sujeto llegó a golpearla por decir una palabra española: "Se convirtió en un monstruo".

Laura comentó que esta persona después de golpearla se dedicaba a atenderla para que nadie notara sus cicatrices: "Después de golpearme me cuidaba. Me daba pastillas, cremas, hielos, inyecciones. Me acuerdo que después de faltar por primera vez, yo pedía unos saquitos para taparme los moretones y nadie se daba cuenta". Y fue cuando llegaron los golpes que ella empezó a ausentarse de las grabaciones de Mi Secreto.

La segunda vez que falté a la grabación, fue de los peores golpizas en las que me ahogaba con mi propia sangre".

Y agregó: "Me partió el teléfono en la mano, estuve una semana sin poder levantarme de la cama, tenía todo el cuerpo morado y la nariz fracturada, no comía, no salía de la habitación, estaba sedada. Yo me quería morir, mi vida estaba destrozada". Un día la actriz decidió escapar del cautiverio saliendo por el patio de la casa pero el portero del estacionamiento no dejó que se fuera. Tuvo que permanecer ahí un día más hasta que la Policía y su exsuegro llegaron a rescatarla.

Fuente: Tribuna