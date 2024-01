Wendy Guevara estalla contra usuario que crítica sus vacaciones con Marlon Colmenarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ganar La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara logró conquistar la televisión y su popularidad creció de manera importante, así que los productores han aprovechado el furor que causa para incluirla en sus proyectos, por lo que después de varios meses de trabajar de manera consecutiva, la oriunda de Guanajuato decidió tomarse un merecido descanso.

Desde hace varios días, la líder de 'Las Perdidas' se fue a gozar de los paradisiacos paisajes de Colombia, pero no lo hizo sola, pues decidió invitar a su amigo Marlon Colmenarez a la aventura, lo cual como era de esperarse causó polémica ya que para muchos cibernautas, el venezolano no es más que un aprovechado y colgado de la fama.

Y es que al bailarín se le ha relacionado amorosamente con la rubia, pues durante su estancia en el reality mencionado no paraba de hablar de él, así como de lanzarle peticiones de que fuera a lanzarle porras para sentir su cariño, lo cual se negó a hacer hasta que la producción lo invitó a participar en una dinámica, lo cual no fue bien visto por muchos.

A través de uno de sus recientes en vivos, la leonesa decidió responder a uno de sus detractores, quien se quejó de que nuevamente haya llevado a Marlon a vacacionar y ahora incluso con su familia: "Tienes que estar cuidando de Marlon y su mamá, porque tú pagaste los gastos, ¿no? No entiendo por qué haces todo por él", cuestionó la internauta.

Wendy defiende a Marlon Colmenarez | Instagram @soywendyguevara

Por lo anterior, Wendy no quiso quedarse callada, pues ha pedido respeto por Marlon y sus amistades, así que cada que algo no le parece no tiene reparo en saltar en su defensa: "No te voy a dar explicaciones querida, tú hazte la novela que quieras, voy a responder en buena onda si tú quieres y tienes ganas de vivir mi vida y estar pensando en lo que hago, lo que no hago, que si pagué o no, -no me importa- estoy muy tranquila, a gusto, me vine a relajar, nadie me va arruinar ni me van a poner de mal humor", respondió.

De igual forma, la influencer explicó que se trata de un viaje que organizó por meses, razón por la que no piensa permitir que se lo arruinen, así que le deseó lo mejor a su hater, pues espera que nadie juzgue su vida como lo hizo con ella, pues aunque su vida sea pública no le agrada que se metan en asuntos tan personales como sus amistades o lo que hace con su dinero.

Fuente: Tribuna