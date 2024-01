¡Ariana Grande Regresa con fuerza! Su nuevo sencillo 'Yes, And?' llega esta semana

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Ariana Grande, la reconocida estrella del pop, ha emocionado a sus fanáticos al anunciar el lanzamiento de su nueva canción titulada Yes, And?. Este anticipado sencillo marcará su regreso a la música en solitario desde su álbum Positions lanzado en 2020 y estará disponible a partir del viernes 12 de enero.

La revelación fue realizada por la propia Ariana Grande a través de su cuenta de Instagram, donde compartió la intrigante portada del sencillo. La imagen presenta un primer plano desenfocado de su rostro, generando expectativas sobre el tono y la dirección que podría tomar su nueva creación musical.

Yes, And? representa un retorno esperado para los seguidores de Grande, ya que la artista ha estado relativamente ausente en términos de música en solitario desde la publicación de su último álbum. Aunque ha participado en colaboraciones, como los sencillos conjuntos Santa, Can't You Hear Me con Kelly Clarkson, I Don't Do Drugs de Doja Cat y Just Look Up con Kid Cudi en 2021, los fanáticos estaban ansiosos por escuchar nuevas composiciones de la talentosa vocalista.

La anticipación ha ido en aumento debido a las pistas que Grande dejó a lo largo de 2023 sobre su séptimo álbum. Compartió imágenes desde varios estudios de grabación, revelando colaboraciones con destacados productores y compositores como Ilya, conocido por trabajar en éxitos anteriores de la cantante como Problem, God Is a Woman y No Tears Left to Cry, así como el influyente creador del pop Max Martin.

Crédito: Instagram

En una extensa declaración publicada antes del año nuevo, Ariana Grande reflexionó sobre el año pasado como uno de los más transformadores y desafiantes de su vida. Expresó su gratitud por los momentos hermosos y la aceptación de las experiencias que la vida le presentó de manera inesperada. La artista se describió a sí misma como más humana que nunca, experimentando una amalgama de emociones que incluyen orgullo, alegría y amor profundo.

La declaración también tocó temas más personales, donde Grande compartió sus sentimientos de incomprendimiento por parte de aquellos que no la conocen verdaderamente. Destacó la importancia de su crecimiento personal sobre las suposiciones y los juicios externos, demostrando su fuerza y suavidad simultáneamente.

Con esta revelación, Ariana Grande prepara el terreno para un emocionante inicio de año para sus seguidores, quienes esperan ansiosos el lanzamiento de Yes, And? y, posiblemente, más sorpresas musicales en el horizonte. La fecha del 12 de enero marca un hito esperado en el regreso de la superestrella a la escena musical en solitario.

Fuente: Tribuna