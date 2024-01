Cancelan en redes sociales a Dani Flow por defender a Rix: "Fue una pen…jada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dani Flow se encuentra en el centro de la polémica y en redes sociales lo convirtieron en tendencia, pero no por asuntos de su música ni por sus explicitas letras, sino por los comentarios que lanzó en una entrevista en la que revivió el caso del youtuber Rix, quien en 2021 fue acusado de abuso sexual por Nath Campos, por lo cual fue a prisión tras ser declarado culpable.

Aunque este video no es reciente, ahora que el intérprete de Reggaetón Champagne está tocando la cima del éxito, decidieron volverle a dar foco a sus declaraciones, la cuales ahora se encuentran difundidas en todas las plataformas, donde afirma que fue una "pen…jada" que encarcelaran a Rix cuando la supuesta víctima estuvo mucho tiempo con él como si nada pasara.

El entrevistador cuestionó al cantante acerca de esta polémica que sacudió al mundo del entretenimiento, pues el creador de contenido fue sentenciado a tres años en prisión, aunque después logró obtener su libertad al pagar una fianza y comprometerse a cumplir con algunos requerimientos de parte del juez a favor de la protección de la víctima.

Una pen…jada y eso que me caga Rix como personaje, o sea, era de los que se salía a molestar a la gente. Yo decía 'este pen…jo qué pedo' y sigo pensando, pero sí fue una pen…ejada por lo que lo metieron a la cárcel", dijo a Charlygalleta.

Tras su postura le cuestionaron si era respecto a Nath o sí se refería al trato que recibió el influencer por otros youtubers tras destaparse su caso, a lo cual indicó que de haber sido él quien se encontrara en esa situación le habría dado mucho coraje, por todo el contexto y arremetió contra la actuación que tuvo Campos.

La morra esa no vale v…rga la morra esa. Eso qué, o sea, hay fotos de la morra con ese güey después de que pasó eso según en el Azteca. Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar sus pen…jadas en la calle; las dos, esas ni rucas se deberían de llamar", comentó.

No obstante, el originario de Irapuato recalcó que no es culpa del feminismo, sino de quienes ocupan el movimiento para causar daño: "Las morras que se agarran del feminismo para su p..ta locura; esas morras necesitan atención", comentó y dijo que es por ello que evita el acercamiento con feministas ya que las considera una mancha social , por lo que espera educar a su hija para que no caiga en esas creencias.

Sin embargo, al parecer después reflexionó lo que dijo no estar en contra de que las mujeres hablen: "Alzar la voz no está mal, perdón, me cayó un rayo del cielo. Alzar la voz no está mal ni manifestarse no está mal, pero pues tampoco te voy a decir si lo otro está mal o no, pero me caen gordas", concluyó.

