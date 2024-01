Diane Keaton demuestra su admiración por Miley Cyrus con una interpretación única de 'Used to Be Young'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En un gesto sorprendente que demuestra la diversidad de gustos musicales, la icónica actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar a sus 78 años, ha revelado ser la mayor fan de la estrella pop Miley Cyrus, de 31 años. En un video compartido en su cuenta de Instagram el último día de 2023, Diane entonó la canción "Used to Be Young" de Cyrus, acompañada por un papel que sostenía con la letra de la canción.

A pesar de algunos tropiezos en la interpretación, Diane no dudó en reírse de sí misma y continuó cantando con entusiasmo el popular tema de Miley. La actriz, quien celebró su cumpleaños número 78 el 5 de enero, subtituló el video con un emotivo mensaje: "A MI ARTISTA FAVORITO DE 2023... ¡LO INTENTÉ! @mileycyrus, ¡ERES UN GENIO!" .

Diane Keaton

La respuesta de Miley Cyrus no se hizo esperar, quien escribió en la sección de comentarios: "Te amo mucho ??". Esta no es la primera vez que Diane celebra públicamente la música de Miley. En enero de 2023, la actriz compartió otro video bailando al ritmo del éxito de Cyrus, Flowers, dos semanas después de cumplir 77 años.

Ambas canciones, Used to Be Young y Flowers, forman parte del último álbum de Miley Cyrus, Endless Summer Vacation, lanzado en 2023. Used to Be Young retrata los días festivos de la cantante, incluyendo momentos notorios como su actuación en los MTV Video Music Awards de 2013, mientras que Flowers es un himno de ruptura que se especula trata sobre la separación de Miley de su ex esposo Liam Hemsworth.

En una entrevista con British Vogue, Miley compartió la inspiración detrás de "Used to Be Young", explicando que la canción surgió de la sugerencia de un compositor para una pista de club. Miley expresó: "No se trata de ser serio. Simplemente he evolucionado". En relación con Flowers, Cyrus abordó las especulaciones sobre si la canción trata sobre su antiguo matrimonio en una entrevista para la edición británica de Vogue en junio de 2023, afirmando: "No borraría mi historia ni querría que se borrara. Tener una vida interesante hace que la narración sea interesante".

Fuente: Tribuna