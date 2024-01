Enrique Bunbury se pronuncia ante los corridos tumbados y encuentra similitud con su música

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso ícono del rock en español, Enrique Bunbury llamó la atención de sus fans al abordar el tema de la nueva música, en específico de los corridos tumbados, los cuales están conquistando a nivel mundial, aunque también han generado debate por sus polémicas letras y la sencillez que pueden tener sus melodías que hacen cuestionar a muchos si se trata de buena música o una simple moda.

A pesar de que el originario de Zaragoza es de la vieja escuela, mostró no estar tan cerrado a la nueva ola de música, pues a diferencia de otros como Pepe Aguilar, reconoció que le agrada este subgénero y que letras de canciones como las de Peso Pluma incluso tendrían algo en común con lo que en algún momento el compuso y volvió éxito.

Fue a través de una reciente entrevista, donde el vocalista de Héroes del Silencio reveló de manera sorpresiva que le agradan este tipo de canciones, demostrando que a pesar de que su mundo es el rock, al ser un amante de la música disfruta de todo: "Los corridos tirados se llaman ¿no? Donde puede estar Peso Pluma hay algunas canciones que me gustan bastante. Un corrido no me parece algo tan lejano a lo que yo soy", resaltó.

Enrique Bunbury no ve mal a los corridos tumbados | Imagen especial

Enrique es uno de los pocos artistas que han logrado mantenerse vigente y ganarse incluso al público más joven gracias a su trabajo, por lo que siempre se está reinventando, así que no le resulta ajena la propuesta musical que traen los cantantes mexicanos, pues considera que cada época tiene algo en común y es que existe la disrupción, algo que hizo a sus inicios en los 80’s.

Para muestra basta un botón, pues canciones como Opio, Maldito Duende, Entre dos tierras, El Camino del Exceso hablan justo de esos temas de estupefacientes, excesos y drogas".

De este modo, el intérprete de Lady Blue demostró que no le asustan las letras que actualmente se manejan, aunque es algo que ya no es un factor común dentro de sus creaciones, pues ahora ha decidido probar por otras líneas y le ha funcionado, aunque eso tampoco significa que busque ansioso una colaboración con alguna de las estrellas de los corridos.

La luz no se apaga

Aunque en febrero de 2022, Bunbury anunció su retiro oficial de los escenarios por problemas de salud que lo orillaron a cancelar una de sus giras, el cantautor decidió seguir deleitando a su público y se encuentra en medio de un tour de shows únicos por algunos países Latinoamericanos y Estados Unidos.

A México llegará el próximo 8 de junio al Autódromo Hermanos Rodríguez y el 12 de ese mismo mes a Guadalajara, por lo que sus fanáticos podrán corear de su música en una velada sumamente especial, pues se desconoce cuándo vuelva a pisar 'Tierra Azteca' luego de estas presentaciones, así que si quieres asistir aún hay boletos disponibles.

