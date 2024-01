Estos son los errores que no debes hacer antes de pintar tu cabello; arruinarían el resultado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin te has enamorado de una de las coloraciones más de moda de la temporada, pero ten cuidado, antes de ir a la peluquería debes saber que hay dos errores que no debes cometer para que tu coloración sea perfecta. No te preocupes, ¡te lo explicamos todo!

Esta temporada, las tendencias del cabello se encadenan una tras otra. En cuanto al corte, tenemos mucho que elegir: entre los cuadrados ultra-tendencia este otoño invierno con el “Liquid Bob” por ejemplo, los cortes estilo 90 también están de vuelta, recordamos el “Corte de pelo de mariposa”, amado por los fashionistas. También están los flequillos que están muy de moda esta temporada, nos encantó la “franja barbie” o el “baby bangs”. Para aquellos que prefieren probar las últimas coloraciones, somos absolutamente fan del “Bropper” de Caroline Receveur y del “Bordeaux Red hair”. Pero, antes de dar el paso con un nuevo color de cabello, es mejor evitar algunos errores para que tu nuevo tono no dure.

Errores a evitar antes de colorear

La rutina de cuidado del cabello es esencial para cuidar el cabello, es absolutamente necesario optar por productos adaptados a tu cuero cabelludo y a las necesidades de tu cabellera. Para tener una melena saludable, también hay buenos gestos a adoptar, como usar la cantidad correcta de champú o limpiar el cepillo de pelo cada 15 días.

Si quieres hacer un cambio capilar, de nuevo, hay algunas reglas que debes conocer. Hoy revelamos algunos consejos para antes y después de hacer una coloración. De hecho, no debes limpiarte el cabello antes de hacer una coloración: Es aconsejable no lavarte el cabello durante los tres días anteriores al color. Este consejo también es válido para los baños de aceite, que sirven para fortalecer y reparar tus longitudes no debes hacer un baño de aceite el día antes de tu color o el mismo día, porque el aceite tiende a empañar el cabello y una coloración en el cabello aceitoso no dará los efectos esperados.

Además, una peluquera conocida en TikTok también ha desaconsejado a sus seguidores que se bañaran con aceite antes de hacer un barrido o una coloración. “No podremos decolorar tu cabello y puede hacer una mala mezcla, provocar una reacción química y calentar tu cabello”, explica la especialista en cabello.

¿Cómo cuidar el cabello después de una coloración?

Una vez que hayas hecho tu nuevo color de pelo, es el momento de mimar tu melena. De hecho, las coloraciones sensibilizan tu fibra capilar, por lo que es importante cuidarla para mantener la suavidad, el brillo y la disciplina. Opta por una gama de productos adaptada a tu nueva coloración, protege tu cabello con un protector de calor antes de utilizar tus aparatos de calefacción y evita la fricción en tu funda de almohada optando por una funda de seda. ¡Con estos consejos, tienes la coloración perfecta y de moda para este invierno!

Fuente: Tribuna