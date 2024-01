Irina Baeva revela cómo se prepara para protagonizar el musical Aventurera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de años fuera de cartelera, Juan Osorio decidió retomar el ambicioso proyecto de Aventurera, mismo con el que pretende hacer un homenaje a la fallecida Carmen Salinas, quien llevó por años la batuta del musical, así que este 2024 pretende sorprender al público con una nueva versión en la que Irina Baeva será la protagonista.

El productor de Televisa reveló que desea apegarse a la esencia de la historia de la película dirigida por Alberto Gout que fue protagonizada por Ninón Sevilla, aunque también le hará algunas modificaciones para actualizarla la icónica historia de Elena Tejero, aunque todavía no hay una fecha oficial para el estreno ya que ni siquiera han arrancado con los ensayos.

No obstante, la mayor parte del elenco ya está seleccionado, así que le cuestionaron a la actriz rusa su sentir tras dar vida a este importante personaje, así que aunque no quiso hablar mucho del tema debido a que apenas está en lectura del guion, no pudo ocultar que se encuentra sumamente agradecida por tan importante oportunidad, además de que sabe la responsabilidad que tiene ya que sus antecesoras han realizado trabajos impecables.

Creo que va a ser algo muy padre y esto muy emocionada, creo que es una buena oportunidad para mí y estoy muy agradecida de que me haya escogido para este personaje", comentó.

'Aventurera' regresa a los escenarios con homenaje a Carmen Salinas | Imagen especial

Respecto a cómo se está preparando para enfrentar este importante reto, la novia de Gabriel Soto indicó que todavía no empieza ya que actualmente está enfocada en la grabación de una telenovela, pero está dispuesta a hacer todo lo necesario para no decepcionar con su participación: "Juan me conoce, porque hemos tenido oportunidad de trabajar juntos en Soltero con Hijas y lo que se necesite, entonces voy a estar tomando clases de canto, de baile y lo que se ofrezca para el personaje".

Por otro lado, de acuerdo a Juan Osorio esta temporada también contará con la participación del finalista de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella y Daniel Ebittar, por lo que habrá de todas las nacionalidades en el escenario, además de que con esto pretende dar oportunidad a nuevos talentos.

Además, el papá de Emilio Osorio adelantó que abrirá un casting público para encontrar una buena imitadora de Carmen Salinas para que tenga una intervención dentro de la puesta en escena, así que seguramente en los próximos meses estará revelando mayores detalles, aunque desde ahora se tienen grandes expectativas del regreso de Aventurera.

Fuente Tribuna